Прокурори переконані, що колишній конкурент Ілона Маска у галузі автовиробництва обманював інвесторів та всіх довкола з метою вивести свою компанію на біржу та підтримувати високу ціну на акції. Nikola Motor, яка не випустила жодного автомобіля, оцінювалась навіть дорожче, ніж автогігант Ford.

На тему В Україні випускатимуть Mercedes: у ЗАЗ підтвердили запуск нового проєкту

Що відомо про стартап Nikola

У червні 2020 року Nikola Motor вийшла на біржу з капіталізацією у 12 мільярдів доларів. Через кілька днів її оцінка зростає до 25 мільярдів, а згодом сягає неймовірних 40 мільярдів доларів та перевершує компанію Ford.

Таких результатів вдалось досягти завдяки низці причин:

за словами Тревора Мілтона, компанія отримала попередні замовлення на суму 10 мільярдів доларів ;

; мала контракти з популярними компаніями, зокрема Bosch та GM ;

та ; представила план на 3 мільярди виторгу до 2024 року.

Популярність компанії була шаленою, зокрема через великі інвестиції, масштабну презентацію та наявний робочий прототип.

Анонсовані грузовики Nikola / Фото Nikola Motor

Викриття брехні

Поки інвестори масово вкладають гроші у Nikola, компанія Himberg Research оприлюднює матеріал, де викриває махінації засновника стартапу Тревора Мілтона, зокрема:

Рекламний ролик грузовика – фейк. Авто, насправді, не їхало . Його підняли на пагорб і просто зняли, як воно котиться вниз. Пізніше стало відомо, що дизайн презентованого автомобіля Мілтон не створював сам, а викупив у хлопця з Хорватії всього за декілька тисяч доларів.

. Його підняли на пагорб і просто зняли, як воно котиться вниз. Пізніше стало відомо, що дизайн презентованого автомобіля Мілтон не створював сам, а всього за декілька тисяч доларів. Анонсовані моделі Tre та NZT існували лише на сайті та у промороликах – ніхто з інженерів про них не знав та не готував до виробництва .

. Обіцяного прориву у галузі виробництва акумуляторів не відбулось – компанія закуповувала їх у посередників, хоча стверджувала, що продукує сама .

. Тревор Мілтон заявляв про активи компанії у вигляді газових свердловин, сонячних станцій та виробництва водню, однак нічого такого Nikola не мала.

Окрім цього, попередніх замовлень на 10 мільярдів доларів також не існувало. Компанія U.S. Xpress, яка, начебто, мала придбати грузовиків на 3,5 мільярди, тримала лише 1 мільйон доларів на рахунках та просто не могла здійснити подібну угоду.

Після викриття всієї брехні та резонансу у ЗМІ, Тревор Мілтон пішов з компанії, перед цим продавши акції на кілька десятків мільйонів доларів.

Тревор Мілтон покинув компанію / Фото Nikola Motor

Судова тяганина

Наприкінці липня 2021 року проти Тревора Мілтона відкрили кримінальну справу за звинуваченнями у шахрайстві. Засновнику "мильної бульбашки" не вдається уникнути покарання, і зараз він вийшов під заставу у розмірі 100 мільйонів доларів.

Позивачі вимагають забрати у нього всі гроші, які він отримав завдяки Nikola – близько 1 мільярда доларів, а також заборонити йому працювати у компаніях, чиї акції котуються на біржах.

Nikola, вже без свого засновника, досі існує. Щоправда, замість неймовірних 40 мільярдів доларів капіталізації, стартап ледве втримує показник у 4 мільярди.

Компанія Nikola Motor досі існує / Фото Nikola Motor