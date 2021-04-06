Правило 80/20 говорить про те, що 80% результатів досягається за рахунок застосування 20% зусиль і навпаки. Водночас численні дослідження підтверджують той факт, що в більшості країн приблизно 80% їхніх багатств належить приблизно 20% населення.

Але чому кілька людей, команд та організацій користуються основною частиною життєвих нагород? Цей феномен проаналізував американський письменник Джеймс Клір, автор світового бестселера "Атомні звички. Легкий та перевірений спосіб набути корисних звичок і позбутися шкідливих". Він також читає лекції про постійне вдосконалення у великих всесвітньо відомих компаніях.

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Принцип Парето

Десь приблизно наприкінці 1800-х років чоловік на ім'я Вільфредо Парето метушився у своєму саду, коли зробив невелике, але цікаве відкриття. Він помітив, що незначна кількість стручків гороху в його саду давала більшість врожаю.

У майбутньому він став економістом, і однією з його спадщин стало перетворення економіки на науку, основою якої є цифри та факти. На відміну від багатьох своїх колег того часу, праці та книги Парето були наповнені рівняннями. І горох у саду привів його математичний мозок у рух.

Парето взявся вивчати багатство у різних народів. Оскільки він був італійцем, він почав з аналізу розподілу багатства в Італії. На його подив, він виявив, що приблизно 80% земель в Італії належали лише 20% людей. Подібно до стручків гороху в його саду, більшість ресурсів контролювали меншість гравців.



Вільфредо Парето / Фото wikipedia

Парето продовжував свій аналіз в інших країнах, і почала з'являтися закономірність. До прикладу, під час аналізу британських податків він помітив, що приблизно 30% населення Великої Британії заробляли приблизно 70% від загального доходу країни.

Парето виявив, що цифри ніколи не були однаковими, однак тенденція була надзвичайно послідовною – більшість переваг завжди отримував невеликий відсоток людей. Ця ідея стала відомою як Принцип Парето, або Правило 80/20.

Нерівність скрізь

У наступні десятиліття робота Парето практично стала євангелією для економістів. Коли він відкрив світові очі на цю ідею, люди почали її бачити скрізь. Правило 80/20 є поширенішим і зараз.

Приклади Принципу Парето існують у всьому – від нерухомості до нерівності доходів та технологічних стартапів. У 1950-х роках 3% гватемальців володіли 70% землі в Гватемалі. У 2013 році 8,4% світового населення контролювали 83,3% світового багатства. У 2015 році одна пошукова система Google отримала 64% пошукових запитів.

Сила накопичувальних переваг

Чому кілька людей, команд та організацій користуються основною частиною життєвих нагород? Щоб відповісти на це питання, Джеймс Клір розглянув приклад з природи.

Дощовий ліс Амазонки – одна з найрізноманітніших екосистем на Землі. Вчені створили каталог приблизно 16 тисяч різних видів дерев. Незважаючи на різноманітність, дослідники виявили, що є приблизно 227 "гіпердомінантних" видів дерев, які складають майже половину тропічних лісів. Лише 1,4% деревних порід становлять 50% дерев в Амазонці.

В чому причина?

Якщо 2 рослини ростуть поруч, вони щодня змагаються за сонячне світло та ґрунт. Зрештою, та рослина, яка може рости трохи швидше, стає вищою і вловлює більше сонячного світла та води. Ця додаткова енергія дозволяє рослині ще більше рости. Так буде до тих пір, поки сильніша рослина не витіснить слабшу і не забере левову частку сонячного світла, ґрунту та поживних речовин.

З цього вигідного положення рослина-переможець має кращу здатність поширювати насіння та розмножуватися, що надає перевагу наступному поколінню. Цей процес повторюється знову й знову, поки рослини, які є більш конкурентоспроможними, не домінують над усім лісом.

Вчені називають цей ефект "накопичувальною перевагою" – все, що починається з невеликої переваги, з часом витісняє конкурентів і захоплює усю територію.



Сильніша рослина витісняє слабшу / Фото goodfon

Ефекти Winner-Take-All – переможець отримує все

Щось подібне трапляється і в людському житті. Як і рослини в тропічних лісах, люди часто змагаються за однакові ресурси. Політики змагаються за однакові голоси, письменники – за місце вгорі списку бестселерів, спортсмени – за золоту медаль, а компанії змагаються за одного і того ж потенційного клієнта. Різниця між ними може бути дуже незначною, але переможці насолоджуються величезними нагородами.

Це як 2 жінки, які змагаються на Олімпіаді. Одна з них може бути на 1/100 секунди швидшою за іншу, але вона отримує золоту медаль і всі подальші блага. Чи 10 компаній можуть боротися за потенційного клієнта, але лише одна з них виграє проєкт.

Ситуації, в яких незначні відмінності в ефективності призводять до великих винагород, відомі як Ефекти переможця. Ви виграєте лише на 1% або 1 секунду чи 1 долар, але ви захоплюєте 100% перемоги.

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Переможець отримує більше за всіх

Ефекти Winner-Take-All в індивідуальних змаганнях можуть призвести до ефектів Winner-Take-Most (переможець отримує більше за всіх) у великій грі життя. Маючи вигідну позицію, переможець починає процес накопичення переваг, які полегшують йому перемогу наступного разу. Те, що розпочалося як невеликий запас, має тенденцію до Правила 80/20.

До прикладу, якщо одна дорога трохи зручніша за іншу, то по ній їде більше людей. У наслідку поряд з нею будуватиметься більше підприємств. Оскільки кількість компаній збільшується, у людей з’являються додаткові причини користуватися цією дорогою, і тому вона отримує ще більше руху.

Або якщо один бізнес має технологію, яка є більш інноваційною, ніж в інших, тоді більше людей купуватиме їхню продукцію. Коли бізнес заробляє більше грошей, він може інвестувати в додаткові технології, виплачувати вищі зарплати та наймати кращих робітників. А в той час конкуренти лише наздоганяють. Незабаром одна компанія домінує в галузі.

Тобто перемога в одному змаганні покращує шанси на перемогу в наступному. Кожен додатковий цикл додатково закріплює статус тих, хто знаходиться вгорі. З часом ті, хто трохи кращі, отримують більшість винагород. А ті, хто трохи гірший, залишаються майже з нічим.

Правило одного відсотка

Невеликі відмінності в продуктивності можуть призвести до дуже нерівномірного розподілу ресурсів. Тому люди та організації, які можуть робити правильні дії, мають більше шансів зберегти незначну перевагу та накопичувати непропорційні винагороди з часом.

Все, що вам потрібно – бути лише трохи кращим, ніж ваші конкуренти. І якщо ви зможете зберегти невелику перевагу сьогодні та завтра, пізніше ви повторите процес перемоги знову й знову. А завдяки ефекту Winner-Take-All кожна перемога приноситиме більші блага.

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Це називають правилом одного відсотка, яке говорить, що з часом більшість винагород у певній галузі будуть накопичувати ті, хто має одновідсоткову перевагу. Цікаво, що для отримання подвійних результатів не потрібно бути вдвічі кращим, просто потрібно бути трохи кращим. Таким чином, процес накопичувальної переваги – це прихований двигун, який керує правилом 80/20.