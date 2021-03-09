Народження у сім'ї мільярдера не гарантує такого ж багатства. Деякі ділові люди та знаменитості не хочуть передати свої гроші дітям. В чому причина, читайте на Бізнес 24.

Деякі багатії заявили про бажання пожертвувати своє багатство на благодійність, інші – просто не хочуть, щоб легке багатство поглянуло їхніх дітей.

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Марк Цукерберг

Засновник Facebook Марк Цукерберг став мільярдером до 32 років і сьогодні має 104 мільярди доларів. Але більшу частину своїх грошей він не буде ділити зі своїми малими доньками. У листі до їх новонародженої доньки у 2015 році Цукерберг та його дружина зобов'язалися віддати 99% акцій своєї компанії, що на той момент перевищило 45 мільярдів доларів.



Марк Цукерберг та його дружина Прісцила Чан / Getty Images

Згідно з листом, метою подружжя пожертвувати кошти є "просування людського потенціалу та сприяння рівності всіх дітей у наступному поколінні".

Співак Стінг

Британський музикант Стінг, чистий капітал якого становить 400 мільйонів доларів, заявив, що не залишає грошей своїм шести дітям, оскільки планує витратити більшу частину свого статку.



Співак Sting / Shutterstock

Співак готовий допомагати дітям, якщо така потреба з'явиться, але він впевнений, що вони здатні досягти успіху самостійно.

Елтон Джон

Загальний капітал Елтона Джона та його чоловіка Девіда Ферніша склав 550 мільйонів доларів, але більшу частину вони не планують залишати своїм синам.



Сім'я Елтона Джона / Getty Images

Звичайно, я хочу залишити своїх хлопців у дуже міцному фінансовому стані. Але страшно дарувати дітям срібну ложку. Це руйнує їхнє життя,

– сказав Елтон Джон.

Музикант додав, що діти повинні мати нормальне ставлення до грошей.

Білл Гейтс

Білл Гейтс, чистий капітал якого становить 137 мільярдів доларів, не планує передавати своє величезне багатство дітям. Нещодавно діловий магнат пояснив, що його дітям буде надана кожна можливість здобути освіту, але вони не будуть жити на гроші, які заробив він.



Білл Гейтс зі своєю сім'єю / Фото з сімейного архіву

Наші діти отримають чудову освіту і трохи грошей, тому їм ніколи не буде погано, але вони підуть у світ і матимуть власну кар'єру,

– сказав Білл Гейтс.

Решту грошей подружжя залишить благодійній організації – Фонду Білла та Мелінди Гейтс, який фінансує охорону здоров'я та освітні проєкти по всьому світу.

Уоррен Баффет

Уоррен Баффет накопичив статок в 93 мільярди доларів, але лише невелика частина цих грошей піде його трьом дітям. Фактично, бізнес-інвестор пообіцяв віддати 99% свого багатства на благодійність. Він вже пожертвував мільярди.



Уоррен Баффет не залишить дітям грошей / Getty Images

Я все вірю у філософію, що дуже багата людина повинна залишати своїм дітям достатньо, щоб вони могли щось робити, але недостатньо, щоб вони могли не робити нічого,

– повчає успішний інвестор.

Джекі Чан

Джекі Чан, чистий капітал якого становить 400 мільйонів доларів, планує віддавати більшість своїх грошей на благодійність замість того, щоб передати сину. Актор є послом доброї волі ЮНІСЕФ, проводить кампанії проти жорстокого поводження з тваринами та є засновником благодійного фонду Джекі Чана, який пропонує стипендії молоді Гонконгу.



Джекі Чан разом із сином

Якщо він здібний, він може заробляти власні гроші. Якщо він цього не зробить, тоді він просто витратить мої гроші,

– пояснив Джекі Чан.

Джордж Лукас

Джордж Лукас – один з найбагатших режисерів Голлівуду. Він накопичив статок в понад 6,5 мільярда доларів, але його четверо дітей не будуть насолоджуватися усіма плодами його праці. Насправді режисер як Гейтс і Баффет пообіцяв пожертвувати половину своїх грошей на благодійність.



Джордж Лукас з дружиною / Richard Shotwell, Invision

Більшу частину свого багатства я віддаю вдосконаленню освіти. Це ключ до виживання людської раси,

– написав творець "Зоряних воєн".

Ештон Катчер і Міла Куніс

Ештон Катчер та Міла Куніс мають разом 275 мільйонів доларів. Хоча вони, можливо, розбагатіли в молодому віці, вони не планують допомагати своїм двом маленьким дітям зробити те саме.



Зіркове подружжя з дітьми / EFE

Актор вважає, що його діти і так вже живуть привілейованим життя, а гроші зіркове подружжя віддасть на благодійність.