Чоловік створив фейкові компанії та отримав 5 мільйонів карантинних виплат: що купив за гроші

У США Мустафа Кадір створив 4 фейкові компанії. У нього був певний план – у такий спосіб американець хотів, щоб влада виплатила йому фінансову допомогу у зв'язку з карантином. Усі попались на "гачок".

Американець підробив документи про компанії. Також він надав фейкові банківські рахунки, на які отримав гроші.

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Гроші Кадір отримав за програмою захисту бізнесу під час карантину. Інформацію про вигадані компанії він подав у 3 різні банки. Зазначив, що він нібито є керівником та засновником.

Шахрай продумав все, наголосив у документах і про кількість співробітників. На фейкові банківські рахунки Кадіру нарахували 5 мільйонів доларів. За ці гроші він купив:

Ferrari;

Bentley;

Lamborghini.

Також відомо, що в американця залишилась частина грошей. Їх він витратив на подорожі.

Шахрая "розкусили"

Прокуратура США вже зайнялась схемою Мустафи Кадіра. Його притягнули до відповідальності, а частину активів вже заарештували:

конфіскували Ferrari 458 Italia 2011 року випуску , яку Кадір зареєстрував на All American Capital Holdings;

, яку Кадір зареєстрував на All American Capital Holdings; наклали арешт на Lamborghini Aventador S 2018 року випуску – автомобіль зареєстрований на ту ж компанію.

Кадіра випустили під заставу в 100 тисяч доларів. Суд відбудеться наприкінці червня. Якщо його визнають винним по всіх пунктах – засудять до 302 років позбавлення волі.