Збільшити дохід та зберегти персонал: чого очікує український бізнес у 2021

Хоча українському бізнесу не звикати до роботи в мінливих умовах, ситуація, що склалася у 2020 році, була безпрецедентною. Пандемія Covid-19 стала серйозним викликом, що суттєво змінив умови роботи та поведінку бізнесу в Україні.

"Європейська бізнес-асоціація" провела дослідження ділового клімату в Україні. Згідно з ним, лише 4% генеральних директорів вважають бізнес-клімат в Україні сприятливим. Хоча до початку карантину такої думки дотримувалося 17% опитаних топменеджерів. Зараз для 62% ділове середовище в Україні є несприятливим, а 34% опитаних вважають його нейтральним.

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Чого очікував бізнес від 2020 року

У 2019 році генеральні директори прогнозували поліпшення результатів роботи своїх компаній, тож, в цілому, інвестиційний клімат тяжів до позитивних змін. Так, 41% директорів очікували, що клімат покращиться протягом 2020 року. Такий оптимізм був обумовлений поступовою стабілізацією політичної ситуації, початком реформи ринку землі, стабільною національною валютою, продовженням реформування податкової та митної служби, зниженням інфляції, збільшенням купівельної спроможності споживачів.

Однак 2020 рік порушив усі сподівання

Звичайно, пандемія та пов’язані з нею обмежувальні заходи негативно вплинули на оптимізм підприємців. Однак коронавірус – не єдина причина для погіршення настроїв бізнесу. Окрім вимушеного карантину, занепокоєння в ділових кругах посилювалося через необґрунтовану ротацію кадрів в уряді та повільні темпи впровадження реформ. Мало того, зросло незадоволення станом судової системи в Україні.

Тож, вперше за п'ять років недовіра до системи українського судочинства випередила корупцію в антирейтингу ключових перешкод для ведення бізнесу, – стверджують в ЄБА.

Загроза дефолту

Нещодавно "Європейська бізнес-асоціація”, Dragon Capital та “Центр економічної стратегії” провели дослідження, згідно з яким дефолт за державними запозиченнями є для іноземних інвесторів найбільшою загрозою інвестиційному клімату країни. Також негативно інвестори сприйматимуть відхід України від демократичних цінностей та зміну вектору зовнішньої політики із заходу на схід.

Для стратегічних інвесторів важливо, щоб економічна політика країни була чітко окресленою та зрозумілою, водночас портфельних інвесторів хвилює питання з наступним траншем від МВФ.

Виконавча директорка ЄБА Анна Дерев’янко / фото з Facebook

Ефективна боротьба з корупцією, на думку керівників компаній, є пріоритетною задачею для покращення інвестиційного клімату. Для відновлення довіри як іноземних, так і вітчизняних інвесторів також необхідно зробити перезавантаження судової системи та допустити надійних реформаторів до найвищих рівнів прийняття рішень.

Чого чекає бізнес від 2021

З наближенням кінця року настрої представників бізнесу поступово згладжуються у порівнянні з напруженим станом першої половини 2020 року, хоча генеральні директори все ще з обережністю ставляться до прогнозів щодо майбутнього:

60% членів асоціації очікують позитивну динаміку зростання компанії

26% директорів розраховують зберегти показники на рівні минулого року

14% очікують погіршення справ

​Що планує робити бізнес у 2021

Згідно з результатами опитування, третина членів ЄБА запланувала на 2021 рік масштабні інвестиційні проєкти. Також в ході було виявлено, що близько третини підприємців очікують наступного року збільшення доходу до 10% у гривні. 54% директорів планують збільшити зарплату працівникам на 5-10%. Ще 21% збільшать зарплату до 5%, а 9% зроблять це в межах 10-20%. 15% компаній не будуть збільшувати зарплату своєму персоналу, втім жодна компанія не планує її зменшувати.

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Більшість компаній наступного року проводитимуть стриманішу кадрову політику

Так, 60% підприємств планують зберегти персонал компанії без змін, 28% планують найняти нових співробітників, 12% будуть змушені вдаватися до скорочень штату.

Щоб повністю відновитися після карантину, 60% підприємств знадобиться приблизно рік

На думку ЄБА, протягом наступних одного-двох років бізнесу доведеться спочатку розв'язувати проблеми, викликані локдауном, а потім вже наздоганяти показники докризового періоду. Якщо припустити, що епідеміологічна ситуація буде сприятливою, то підприємства можуть перейти відразу до фази відновлення. Але асоціація сподівається, що до кінця 2021 року більшість великих та середніх компаній досягнуть попереднього рівня розвитку бізнесу

Позитивний ефект від локдауну

На думку ЄБА, пандемія завдала не тільки збитків та стресу представникам бізнесу, а й змусила їх впроваджувати інновації та адаптувати майже всі процеси до нової реальності. Безпрецедентні обставини змусили підприємства переглянути свої витрати та організаційні процеси, а також взаємодію із клієнтами. Тепер не залишається сумнівів, що цифровізація є потрібним кроком на шляху сучасної компанії до трансформації.