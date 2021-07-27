Чистий прибуток Tesla за квартал вперше перевищив мільярд доларів
Джерело:Deutsche Welle
Чистий прибуток Tesla з квітня до червня 2021 року становив понад мільярд доларів. За цей же період компанія Ілона Маска виробила рекордну кількість електромобілів.
Чистий прибуток американського виробника електромобілів Tesla за один квартал вперше перевищив мільярд доларів. 1,14 мільярда доларів компанія заробила з 1 квітня до 30 червня, йдеться у звіті Tesla, опублікованому в понеділок, 26 липня.
До теми Хакери DDoS-ять, бізнес відповідає: як протистояти кіберзагрозам
Прибуток Tesla зріс у десять разів
Це приблизно вдесятеро перевищує прибуток Tesla в другому кварталі минулого року. Виторг компанії за другий квартал 2021 року подвоївся у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив майже 12 мільярдів доларів.
Tesla випустила рекордну кількість електромобілів за квартал
Крім того, у другому кварталі компанія Ілона Маска досягла рекордних показників за кількістю вироблених і поставлених електромобілів. Компанія поставила замовникам 201 304 автівки та виготовила 206 421 автомобілі – більше, ніж будь-коли за один квартал з часу заснування Tesla у 2003 році.
Зверніть увагу Нова ініціатива Ілона Маска розлютила власників електромобілів Tesla
У компанії також повідомили про успіхи в будівництві гігазаводу неподалік від Берліна і ще одного заводу в американському штаті Техас. Планується, що перші електрокари Model Y зійдуть з конвеєра цих заводів уже поточного року.
Зростання прибутків Tesla на фоні значних проблем
- У квітні Ілон Маск заявив, що компанія відчуває "шалені труднощі" через численні проблеми ланцюга поставок у 2021 році та триваючий дефіцит чипів для автомобілів.
- Німеччина збирається оштрафувати компанію Маска за незаконні будівельні роботи поруч з місцем будівництва автомобільного заводу недалеко від Берліна.
- В другому кварталі 2021 року Tesla доводилось двічі відкликати великі партії автомобілів тільки у Китаї. Перший раз через болти гальмівних супортів Model 3 і Model Y, які потенційно можуть бути не закріплені належним чином. А другий через проблеми з ременями безпеки, які можуть збільшити ризик травмування пасажирів у разі зіткнення, та проблеми з шинами, що може збільшити ризик аварії.
- Система допомоги водієві Autopilot в автомобілях Tesla викликала питання у федеральних регулюючих органів США. Національне управління безпеки руху міністерства транспорту (NHTSA) проводить розслідування 23 нещасних випадків за участі Tesla на автопілоті.
- Наприкінці червня новий топовий електрокар Tesla S Plaid самовільно спалахнув та згорів вщент, що викликало багато питань до безпеки автомобілів компанії.