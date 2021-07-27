Чистий прибуток Tesla за квартал вперше перевищив мільярд доларів

Чистий прибуток Tesla з квітня до червня 2021 року становив понад мільярд доларів. За цей же період компанія Ілона Маска виробила рекордну кількість електромобілів.

Чистий прибуток американського виробника електромобілів Tesla за один квартал вперше перевищив мільярд доларів. 1,14 мільярда доларів компанія заробила з 1 квітня до 30 червня, йдеться у звіті Tesla, опублікованому в понеділок, 26 липня.

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Прибуток Tesla зріс у десять разів

Це приблизно вдесятеро перевищує прибуток Tesla в другому кварталі минулого року. Виторг компанії за другий квартал 2021 року подвоївся у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив майже 12 мільярдів доларів.

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Tesla випустила рекордну кількість електромобілів за квартал

Крім того, у другому кварталі компанія Ілона Маска досягла рекордних показників за кількістю вироблених і поставлених електромобілів. Компанія поставила замовникам 201 304 автівки та виготовила 206 421 автомобілі – більше, ніж будь-коли за один квартал з часу заснування Tesla у 2003 році.

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У компанії також повідомили про успіхи в будівництві гігазаводу неподалік від Берліна і ще одного заводу в американському штаті Техас. Планується, що перші електрокари Model Y зійдуть з конвеєра цих заводів уже поточного року.

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