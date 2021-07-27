Чистий прибуток американського виробника електромобілів Tesla за один квартал вперше перевищив мільярд доларів. 1,14 мільярда доларів компанія заробила з 1 квітня до 30 червня, йдеться у звіті Tesla, опублікованому в понеділок, 26 липня.
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Прибуток Tesla зріс у десять разів
Це приблизно вдесятеро перевищує прибуток Tesla в другому кварталі минулого року. Виторг компанії за другий квартал 2021 року подвоївся у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив майже 12 мільярдів доларів.
Автомобілі Tesla популярні й в Україні / Фото 24 канал
Tesla випустила рекордну кількість електромобілів за квартал
Крім того, у другому кварталі компанія Ілона Маска досягла рекордних показників за кількістю вироблених і поставлених електромобілів. Компанія поставила замовникам 201 304 автівки та виготовила 206 421 автомобілі – більше, ніж будь-коли за один квартал з часу заснування Tesla у 2003 році.
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У компанії також повідомили про успіхи в будівництві гігазаводу неподалік від Берліна і ще одного заводу в американському штаті Техас. Планується, що перші електрокари Model Y зійдуть з конвеєра цих заводів уже поточного року.
Зростання прибутків Tesla на фоні значних проблем
- У квітні Ілон Маск заявив, що компанія відчуває "шалені труднощі" через численні проблеми ланцюга поставок у 2021 році та триваючий дефіцит чипів для автомобілів.
- Німеччина збирається оштрафувати компанію Маска за незаконні будівельні роботи поруч з місцем будівництва автомобільного заводу недалеко від Берліна.
- В другому кварталі 2021 року Tesla доводилось двічі відкликати великі партії автомобілів тільки у Китаї. Перший раз через болти гальмівних супортів Model 3 і Model Y, які потенційно можуть бути не закріплені належним чином. А другий через проблеми з ременями безпеки, які можуть збільшити ризик травмування пасажирів у разі зіткнення, та проблеми з шинами, що може збільшити ризик аварії.
- Система допомоги водієві Autopilot в автомобілях Tesla викликала питання у федеральних регулюючих органів США. Національне управління безпеки руху міністерства транспорту (NHTSA) проводить розслідування 23 нещасних випадків за участі Tesla на автопілоті.
- Наприкінці червня новий топовий електрокар Tesla S Plaid самовільно спалахнув та згорів вщент, що викликало багато питань до безпеки автомобілів компанії.