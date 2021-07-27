Чистий прибуток американського виробника електромобілів Tesla за один квартал вперше перевищив мільярд доларів. 1,14 мільярда доларів компанія заробила з 1 квітня до 30 червня, йдеться у звіті Tesla, опублікованому в понеділок, 26 липня.

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Прибуток Tesla зріс у десять разів

Це приблизно вдесятеро перевищує прибуток Tesla в другому кварталі минулого року. Виторг компанії за другий квартал 2021 року подвоївся у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив майже 12 мільярдів доларів.

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Tesla випустила рекордну кількість електромобілів за квартал

Крім того, у другому кварталі компанія Ілона Маска досягла рекордних показників за кількістю вироблених і поставлених електромобілів. Компанія поставила замовникам 201 304 автівки та виготовила 206 421 автомобілі – більше, ніж будь-коли за один квартал з часу заснування Tesla у 2003 році.

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У компанії також повідомили про успіхи в будівництві гігазаводу неподалік від Берліна і ще одного заводу в американському штаті Техас. Планується, що перші електрокари Model Y зійдуть з конвеєра цих заводів уже поточного року.

Зростання прибутків Tesla на фоні значних проблем