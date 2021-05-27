У позові, поданому у вівторок до суду округу Колумбія, генеральний прокурор Карл Расін звинувачує гіганта електронної комерції в порушенні антимонопольного законодавства округу.

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До 2019 року Amazon заборонив продавцям на своїй платформі продавати товари за нижчою ціною за межами Amazon. У тому ж році, під тиском законодавців, Amazon змінив свою політику: від прямої заборони на зниження цін в інших місцях до попередження, що компанії, які пропонують значно нижчі ціни за межами платформи Amazon, можуть бути понижені в статусі або їм буде заборонено продавати товари на платформі Amazon.

Попри нове формулювання, наслідки цієї політики залишилися колишніми, стверджує генеральний прокурор округу Колумбія. Amazon стягує з продавців високу плату, що наближається до 40%, за використання свого торгового майданчика. А зважаючи на те, що продавці не можуть підвищувати ціни на свою продукцію тільки на сайті Amazon, а в інших магазинах ставити нижчу ціну, це призводить до підвищення цін в інтернет-магазинах по всьому світу.

Amazon забороняє продавцям продавати свої товари на будь-який інший платформі роздрібної онлайн-торгівлі – включаючи власні платформи продавців – за цінами нижче або на кращих умовах, ніж вони пропонують свої товари на платформі роздрібної онлайн-торгівлі Amazon. Це призводить до того, що ціни для споживачів на всьому ринку роздрібних онлайн-продажів виявляються вищими, ніж вони були б в іншому випадку,

– йдеться у скарзі проти світового лідера інтернет-комерції.

Офлайн-магазин Amazon 4-Star у Нью-Йорку / Фото Rli

Крім підвищення цін, політика Amazon також значно зменшує вибір для споживачів, стверджує Карл Расін.

Така політика ставить Amazon над всіма іншими та знижує можливості інших компаній конкурувати,

– сказав він на зустрічі з журналістами.

У своїй заяві представник Amazon сказав, що політика компанії була такою ж, як і у будь-якого іншого роздрібного магазину, і була вигідна покупцям.

Генеральний прокурор округу Колумбія вважає все в точності навпаки – продавці самі встановлюють ціни на товари, які вони пропонують в нашому магазині. Amazon пишається тим, що ми пропонуємо низькі ціни на широкий асортимент, і, як будь-який магазин, ми залишаємо за собою право не показувати покупцям пропозиції, які не відповідають конкурентним цінам,

– йдеться в заяві найбільшого інтернет-магазину світу.

Amazon звинувачують у зловживанні монопольним становищем не вперше

Твердження Карла Расіна повторюють багато висновків антимонопольного розслідування, проведеного Палатою представників щодо Amazon і трьох інших технологічних гігантів. Минулого року комітет встановив, що Amazon "володіє монопольною владою над більшістю сторонніх продавців і багатьма своїми постачальниками".

Тоді, як приклад, було подано звернення великої кількості продавців про те, що "вони не можуть звернутися до альтернативних торговельних майданчиків, незалежно від того, наскільки Amazon може збільшити їхні витрати на ведення бізнесу або наскільки погано з ними поводяться".

Скандали Amazon: коротко