Таке рішення eBay пов'язане з тим, що з січня 2022 року набуває чинності так званий закон "про податок на Google". Раніше подібного листа надсилав своїм користувачам і сам Google.

Читайте також Папери геть: навіщо бізнесу електронний документообіг

Послуги eBay в Україні подорожчають

У листі мовиться, що у зв'язку зі зміною податкового регулювання компанія додаватиме 20% ПДВ до кожної оплати послуги, яку здійснюватимуть українські користувачі.

Разом з тим eBay наголосила, що така зміна жодним чином не позначиться на товарних оголошеннях і користувачам майданчика не потрібно буде нічого змінювати.

Лист eBay українським користувачам / Скриншот AIN.ua

Про те, які саме послуги в eBay платні, який розмір комісії та на яких умовах застосовується до продажу товарів на майданчику, можна прочитати у відповідному розділі підтримки.

Нагадаємо, що у червні 2021 року президент підписав закон № 1525-ІХ, що передбачає введення 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.