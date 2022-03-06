Через війну: український павільйон на Expo-2020 у Дубаї повністю змінив свій вигляд

В українському павільйоні на Expo-2020 заклеїли вікна, як при бомбардуванні, і збирають листівки з підтримкою від усього світу. Міжнародна виставка відбувається у Дубаї і триватиме до 31 березня.

Тепер український павільйон транслює повідомлення StandWithUkraine, у медіазоні показують відео про культуру та історію України, а також відеозвернення Володимира Зеленського. На екранах відвідувачі можуть знайти QR-коди з посиланням на офіційні новинні джерела про війну в Україні і реквізити для допомоги ЗСУ. Таку інформацію 24 каналу надала команда українського павільйону.

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Український павільйон на Expo-2020

На всесвітній виставці Expo-2020 в Дубаї країни-учасниці демонструють свої здобутки та потенціал для співпраці. До війни український павільйон був присвячений бізнесовій тематиці, однак зараз його змінили.

Організатори виставки зазвичай забороняють будь-які політичні висловлювання, проте українській команді вдалось домовитись про внесення змін у павільйон, що представляє Україну.

Від першого дня російського вторгнення павільйон України має великий попит серед відвідувачів з усього світу. Потрібно було терміново реагувати і при цьому не порушити суворі обмеження, які є не тільки в оргкомітету Expo, але й у Дубая, адже ОАЕ дотримуються жорсткого нейтралітету. Тож ми використали символічні прийоми, які розуміють усі, хто дивиться новини,

– повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

Українська команда зазначає, що люди з усього світу зараз хочуть дізнатись про Україну – країну героїв: вони тепер залишають тисячі листівок зі словами підтримки, якими обклеєні уже два поверхи, і записують підбадьорливі відеозвернення до українців.

Від початку війни інтерес до українського павільйону зріс втричі – його відвідують близько 10 тисяч людей щодня. Також там збираються українці, які мешкають у Дубаї, і співають українські пісні.

Ми хотіли показати, що наша країна має свою давню історію та культуру, що ми не частина "русского мира", про який так ревно говорить російська пропаганда. Українські прапорці, стрічки, наліпки, які ми виготовили, розбирають за лічені хвилини, у павільйоні майже не залишилось місця для листівок,

– підкреслює координаторка проєкту Валерія Тимотієвич.

До слова, павільйони інших країн на Expo-2020 також висловили підтримку Україні. Так, Люксембург уже тиждень світиться жовто-блакитними кольорами, а Італія, Естонія, Словенія і Литва здійняли український прапор над своїми будівлями. Щодня десятки міжнародних делегацій відвідують український павільйон.

Як зараз виглядає український павільйон на міжнародній виставці / Фото надано українською командою Expo-2020

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