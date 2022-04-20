Через війну ROZETKA змінила назву бренду на сайті

Найбільший український онлайн-ритейлер ROZETKA замінив назву бренду на своєму сайті. Замість традиційного банера там розмістили слово "сміливість".

У такий спосіб компанія долучилася до комунікаційної платформи #BRAVEUKRAINE. У межах цього проєкту ROZETKA розповідатиме про співробітників, які продовжують працювати під час війни.

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Як ROZETKA працює в умовах війни

Від початку повномасштабного російського вторгення кур'єри ROZETKA доставляють життєво необхідні замовлення під обстрілами та вибухами. На складах були створені бомбосховища для працівників, які опинилися в безвиході через облогу російських військ.

Інколи співробітники точок видачі самі відносили важкі замовлення людям похилого віку. Вони працювали ночами й рятували товар від мародерів.

ROZETKA розповідатиме про своїх працівників

Водночас у ROZETKA в різні способи допомагають українській армії, а 153 працівники компанії вступили до лав ЗСУ.

Як зазначив співзасновник компанії Владислав Чечоткін, найбільша сміливість – захищати країну на фронті. Втім, оформляти, вантажити, перевозити й видавати замовлення в умовах війни – також потребує неабиякої відваги. "Все це – про наших працівників, про яких ми хочемо розповісти", – підкреслив він.

За словами Чечоткіна, найважче після 24 лютого було навіть не усвідомлення того, що бізнес, який будували роками, знищується за лічені тижні. А те, що не вдалося у повному складі зберегти свою команду. На щастя, зараз вже є можливість поступово повертати людей до роботи.

Де вже вдалося відновити видачу товарів

Станом на 20 квітня компанія змогла відновити роботу 118 точок видачі товарів у 48 українських містах. До війни таких було 270. Мовиться, зокрема, про Харків, Чернігів та Суми. Найближчим часом заплановані й відкриття у регіонах Київщини, які найбільше постраждали від бойових дій.

Пункти працюють з 10:00 до 18:00, залежно від зони воєнних дій). Доставка замовлень на точки видачі є безплатною.

При цьому, онлайн-ритейлер повернув власну доставку в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, а також доставку в усі відділення "Нової пошти" та Укрпошти, які працюють. 12 квітня знову відкрив свої двері для клієнтів і флагман бренду – найбільший магазин на проспекті Степана Бандери в Києві.