Через тиск Європи і США: Nvidia остаточно відмовилась від покупки Arm

Угода про покупку британського розробника чипів Arm компанією Nvidia остаточно провалилась. Виробник графічних процесорів не осилив боротьбу проти регуляторів Європи і США.

В офіційному пресрелізі Nvidia повідомила, що прийняла рішення не конфронтувати з контролюючими органами США, Великої Британії і Європейського Союзу. Річ у тім, що антимонопольні комітети цих країн розглядали потенційну угоду на 66 мільярдів доларів як загрозу розвитку індустрії виробництва напівпровідників.

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Що далі

Наймасштабніша угода індустрії мікрочипів між Nvidia і японським конгломератом SoftBank Group про покупку британського розробника Arm остаточно зірвалась 7 лютого.

Замість продажу нинішній власник Arm планує залучити кошти шляхом виходу розробника чипів на фондову біржу. Первинне розміщення акцій має відбутись до березня 2023 року.

Додамо, що згідно з укладеною попередньо угодою, SoftBank і Arm не повернуть Nvidia сплачений аванс у розмірі 2 мільярди доларів. У цю суму, зокрема, включено заставу за розірвання контракту у розмірі 1,25 мільярда доларів.

Жодної монополії

Якби угода відбулась, Nvidia отримала б монополію над технологією, що застосовується у більшості мобільних пристроїв.

Проте у компанії наголошували, що прагнули придбати Arm передусім з метою закріплення власних позицій як постачальника рішень у сфері цифрового опрацювання даних, де графічні процесори Arm вже стали важливим інструментом для машинного навчання.

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До слова, великі технологічні компанії, які використовують розробки Arm (Microsoft, Google, Tesla тощо), раніше заявляли, що Nvidia отримає несправедливу перевагу від поглинання конкурента.

Такої ж думки дотримувались Управління конкуренції і ринків Великої Британії, Федеральна торгова комісія США, а також низка регуляторів країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, що про угоду було заявлено ще у вересні 2020 року. Її вартість тоді становила 38,5 мільярда доларів. Після різкого зростання акцій Nvidia сума значно збільшилась, сягнувши 87 мільярдів доларів у листопаді минулого року. Тоді угоду планували закрити у березні 2022 року.