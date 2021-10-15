Коли LinkedIn у 2014 році запрацював у Китаї, то було погоджено дотримуватись вимог китайського уряду. Сьогодні ж компанія Microsoft заявила, що зіткнулася "зі значно складнішим робочим середовищем і більш жорсткими нормативними вимогами".

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Натомість наприкінці 2021 року для китайців запустять сервіс InJobs. Його створили спеціально для Китаю. Там будуть такі ж функції, як у LinkedIn, однак, без новинної стрічки, а також можливості поширювати інформацію та публікувати матеріали.

Як пояснив ситуацію старший віцепрезидент LinkedIn Мохак Шрофф

Наша нова стратегія для Китаю – зосередити свою увагу на тому, щоб допомогти китайським професіоналам знайти роботу в Китаї, а китайським компаніям – знайти хороших кандидатів,

– поділився він.

Мохак Шрофф також доповнив, що не припинять роботу з китайськими установами, адже хочуть допомогти їм створити кращі економічні можливості.