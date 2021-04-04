Другий рік пандемії: психологи та психотерапевти стали більш затребуваними фахівцями

Пандемія COVID-19 шокувала багатьох людей. Все через карантинні обмеження, дистанційну роботу, ізоляцію та втрату близьких людей. Коронавірус триває вже другий рік, а люди все частіше страждають від депресії, занепокоєння і безсоння.

Вони шукають підтримки у психологів та психотерапевтів. Водночас фахівці докладають всіх зусиль, щоб задовольнити попит.

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Коли пандемія тільки почалася, доктор Мері Елворд з США сказала, що кількість людей, які скаржились на тривожність депресію, практично відразу збільшилася.

Фахівцям доводиться звикати до іншого режиму роботи – вони лікують пацієнтів віддалено. Згідно з даними Американської психологічної асоціації, третина психологів з початку пандемії почали приймати більше пацієнтів.

Психологи, що займаються лікуванням тривожних розладів, повідомили про збільшення потреби в лікуванні. Також є попит на лікування травм і розладів, пов'язаних зі стресом, а також порушень сну і безсоння.

За словами психологів, якщо люди не зможуть впоратися зі своїм рівнем стресу – вони побачать довгострокові наслідки для психічного здоров'я.

Важливо, що найбільш вразливими до розладів у період пандемії виявились працівники важливих сфер. Зокрема, медики.