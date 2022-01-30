UniCredit проявляла інтерес до російської фінустанови у межах стратегії вивчення можливостей поглинання і злиття. Однак інвестори й раніше скептично ставились до покупки "Открытие", занизивши вартість акцій банку на 9% після оприлюднення інформації про можливу угоду.

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Що відомо про російський банк "Открытие"

Банк "Открытие" потрапив під санацію (заходи, що здійснюються для запобігання банкрутства компанії) у 2017 році. Центральний банк Росії тоді отримав акції компанії, а у серпні 2021 року розпочав підготовку до їхнього продажу. Російський регулятор вивчав звернення від потенційних стратегічних інвесторів, у тому числі UniCredit, "Регион" і "Газпромбанк".

Італійська UniCredit відмовилась від покупки "Открытия"

Голова UniCredit Андреа Орчел підтвердив, що італійська банківська група відмовилась від потенційної угоди про поглинання російського "Открытие". За словами керівника, вони вийшли з угоди, "враховуючи геополітичну ситуацію".

Аналітики та інвестори попередили керівництво UniCredit, що вигоди від злиття не зможуть покрити всі геополітичні ризики, яких зазнає італійський кредитор. На тлі зростання напруги і можливого впровадження нищівних санкцій у разі посилення військової агресії Росії проти України, італійська банківська група все ж вийшла з угоди.

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