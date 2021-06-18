За даними анонімних джерел, високопосадовці з китайського уряду попередили Ван Сіна, щоб він утримався від залучення уваги до власної персони, принаймні, тимчасово.

Цікаво Нові ринки та бізнес без меж: успішний досвід Amazon, Virgin Group і Київстар

Мільярдеру сказали "залягти на дно"

Як повідомляє Bloomberg, китайські чиновники разом з тим утрималися від більш жорстких заходів щодо Ван Сіна, позаяк не хотіли створювати враження, що кожен незначний проступок може призвести до тяжких наслідків.

Що відомо про Ван Сіна та його допис Ван Сін – китайський бізнесмен-мільярдер і генеральний директор компанії Meituan-Dianping. Станом на 18 червня Forbes оцінює його власний капітал у 23,4 мільярда доларів. Ринкова вартість заснованої у 2010 році компанії Meituan Dianping, що працює у сфері доставки й IT Software & Services становить майже 79 мільярдів доларів.

Короткий допис з частини вірша опублікованого Ван Сін 10 травня 2021 року було присвячено сумнозвісному спаленню книг Цінь Ши Хуан-ді, першим імператором Китаю. Сарказм поета Чжан Цзе полягав у безглуздості репресій, оскільки реальна небезпека для династії Цинь виходила не від інтелектуалів, а від неписьменних воїнів на кшталт Лю Бана, чия династія Хань незабаром змінила династію Цинь.

Чому уряд Китаю так жорстко реагує

Інцидент стався менш ніж за два місяці до того, як 1 липня Комуністична партія Китаю відзначатиме 100-річчя від дня свого заснування, що є політично чутливим періодом в країні.

Уряд КНР жорстко контролює навіть мільярдерів / Фото AP

За даними джерел, високопосадовці з уряду КНР викликали Ван Сіна на килим, оскільки багато хто у керівних колах також розцінив цей допис як приховану критику уряду

Наслідки невдалого допису та "відхід у тінь"

Допис Ван Сіна викликав розпродаж акцій Meituan на 26 мільярдів доларів за два дні. Хоча він надалі виступив з роз'ясненням, заявивши, що його пост був спрямований проти недалекоглядності його власної галузі, але деякі інвестори провели паралелі з критикою з боку засновника Alibaba Group Holding Ltd. Джека Ма на адресу регулюючих органів минулого року. Наслідки критики стали плачевними для китайських бізнес-гігантів, оскільки це призвело до безпрецедентного придушення інтернет-сектору Китаю з боку керівництва країни.

Відтоді підприємець залишався поза увагою.

Після того, як 9 травня Ван Сін опублікував заяву, що роз'яснює його наміри, він різко припинив публікувати повідомлення у своєму акаунті на Fanfou, соціальній медіаплатформі, яку він створив для Meituan. До цього він оновлював свій аккаунт принаймні кілька разів на тиждень.

Скоро отримуєте диплом, але не можете знайти роботу через брак досвіду? Розірве це коло невдач оплачуване стажування за програмою STARt Yourself від Київстар. Серед напрямів: технічний, фінанси, ІТ, SMM, Digital, HR. Заповніть заявку до 29 червня й розпочніть свою кар’єру вже зараз.