Про можливий делістинг Ryanair попереджала ще 1 листопада, разом із публікацією фінансової звітності за перше півріччя. Зараз стало відомо, що процедуру виходу з LSE проведуть 20 грудня, а останній день торгів акцій компанії на Лондонській біржі запланований на 17 грудня.

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Що таке лістинг Лістинг – це допуск цінних паперів компаній до торгів на фондовій біржі. Зворотна процедура, а саме вихід компаній з торгів на біржі, зветься делістинг.

Чому Ryanair йде з LSE

19 листопада 2021 року у Ryanair заявили, що вирішили надіслати запит на анулювання лістингу, оскільки обсяг торгів на ній не виправдовує витрат, пов'язаних з допуском до торгів. Крім того, таким чином компанія прагне консолідувати торгову ліквідність на одному регульованому ринку на користь усіх акціонерів.

Делістинг з LSE узгоджується із загальним трендом у торгівлі акціями європейських компаній після Brexit,

– наголосили у компанії.

До слова, акції Ryanair продовжать котуватись на Euronext Dublin, а її депозитарні розписки – на нью-йоркській біржі Nasdaq.