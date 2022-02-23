Через брак інвестицій: українська Rocket згортає свою діяльність у країнах ЄС

Українська фудтех компанія Rocket повністю згортає свою діяльність у країнах ЄС і зосередиться на оптимізації бізнесу в Україні. Основною причиною стала відсутність необхідного обсягу інвестицій.

Брак залучених коштів унеможливив розвиток українського бізнесу на ринках ЄС. Перед цим Rocket запускалась у Нідерландах, Франції, Португалії, Іспанії, Угорщині і на Кіпрі.

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Що далі

Компанія продовжить працювати в Україні. Віднедавна Rocket змушена перейти на самозабезпечення, тому основне завдання команди, за словами співзасновників, – втримати проєкт на плаву. Керівництво продовжує пошук інвестора, який допоміг би зберегти український бізнес. Для цього компанія вже пішла на кілька серйозних кроків:

мінімізація витрат;

оптимізація команди;

скасування послуг нічної доставки.

Нам прикро повідомляти про зупинку діяльності в Європі. Бренд Rocket створила чудова команда, яка змогла вивести продукт у топ-7 найбільш завантажуваних застосунків для доставки їжі в Європі, побудувати якісні відносини з партнерами, кур'єрами і клієнтами,

– повідомили співзасновники Rocket.

У компанії наголосили, що створювали проєкт родом з України, який може бути успішним не лише тут, але й на ринках ЄС. Сьогодні засновники Rocket роблять усе можливе, щоб зберегти бізнес в Україні і продовжити розвиток.

Додамо, що вартість доставки сервісом в Україні при цьому залишається незмінною. У компанії запевняють, що працівники, які змушені покинути команду, отримають допомогу – HR-фахівці допоможуть їм скласти резюме, нададуть рекомендації для пошуку нової роботи, проведуть кар'єрні консультації і коуч-сесії.