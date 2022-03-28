CEO Club Ukraine зібрав 172 мільйони гривень для української армії
CEO Club Ukraine запустив міжнародну фандрейзингову кампанію SAVE UKRAINE для підтримки української армії та на гуманітарні потреби. Вдалося зібрати понад 172 мільйони гривень.
SAVE UKRAINE
Кампанію запустили понад 20 мовами світу. І всього за місяць (станом на 25 березня) вдалося зібрати 172 800 897 гривень.
Зверніть увагу Україна підвищить у 1,5 рази податки для компаній, які працюють у Росії
На ці гроші вже придбали:
- бронежилети;
- тактичні шоломи та каски;
- оптичні прилади (тепловізори та біноклі);
- аналогові та цифрові рації;
- супутникові телефони;
- автомобілі;
- лікарські засоби;
- спеціальне медичне обладнання.
Фонд переходить до системної закупівлі необхідної захисної амуніції та техніки. Для цього він співпрацює з державними органами та продовжує отримувати запити від військових частин та тероборони.
У планах – створити міжнародну платформу для стратегічного вирішення гуманітарних проблем після завершення військових дій на території України,
– зазначають у СEO Club.
Кампанія SAVE UKRAINE / Скріншот сайту CEO Club
Що відомо про CEO Club Ukraine
CEO Club Ukraine – це закритий клуб, що вже 10 років об’єднує лідерів бізнесу. З початку війни вони об'єднали зусилля, щоб допомогти ЗСУ, Нацгвардії, поліції та територіальній обороні, а також розв'язати низку гуманітарних проблем.
Сергій Гайдайчук, засновник та президент CEO Club, порівнює перші дні діяльності спільноти в умовах війни з гасінням пожеж. У перші дні війни в клубі створили спеціальні профільні комітети,, які займаються:
- забезпеченням українських військових, цивільних та шпиталів необхідними медикаментами та медичними обладнанням;
- пошуком та логістикою всього необхідного до частин ЗСУ та територіальної оборони;
- інформуванням міжнародної спільноти про справжній стан речей та забезпеченням міжнародної підтримки.
Як долучитися до допомоги
Гроші для військової та гуманітарної підтримки можна надсилати на посиланням. Воно доступне як для внутрішніх, так і міжнародних переказів.
Для переказів у гривні:
- РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ №UA463226690000026004301208759 (UAH)
- Код отримувача: 44300932
- Отримувач платежу: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЗРОСТАЙ В РОДИНІ"(БО "БФ" ЗРОСТАЙ В РОДИНІ")
- Банк: Головне управління по м.Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"
- МФО банку: 322669
Для переказів у криптовалютах:
- Tether (USDT) TRC20 – TSt4drVK6MZNLezEgWDxxdBxBTjb4AG7Ua
- Tether (USDT) ERC20 – 0xBbbE18C51DF16C939Ca59e017b40781a97765532
- Біткойн – 3NEHrX1uMWAjbeeMYyfnaztFhjyyGcLTqf
- Ethereum – 0xec8c402de49d35d2b13e359e6889c312bb4c06f1
Цікаво – Волонтерка розповіла, як зібрала сотні тисяч на ЗСУ: дивіться відео