SAVE UKRAINE

Кампанію запустили понад 20 мовами світу. І всього за місяць (станом на 25 березня) вдалося зібрати 172 800 897 гривень.

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На ці гроші вже придбали:

бронежилети;

тактичні шоломи та каски;

оптичні прилади (тепловізори та біноклі);

аналогові та цифрові рації;

супутникові телефони;

автомобілі;

лікарські засоби;

спеціальне медичне обладнання.

Фонд переходить до системної закупівлі необхідної захисної амуніції та техніки. Для цього він співпрацює з державними органами та продовжує отримувати запити від військових частин та тероборони.

У планах – створити міжнародну платформу для стратегічного вирішення гуманітарних проблем після завершення військових дій на території України,

– зазначають у СEO Club.



Кампанія SAVE UKRAINE / Скріншот сайту CEO Club

Що відомо про CEO Club Ukraine

CEO Club Ukraine – це закритий клуб, що вже 10 років об’єднує лідерів бізнесу. З початку війни вони об'єднали зусилля, щоб допомогти ЗСУ, Нацгвардії, поліції та територіальній обороні, а також розв'язати низку гуманітарних проблем.

Сергій Гайдайчук, засновник та президент CEO Club, порівнює перші дні діяльності спільноти в умовах війни з гасінням пожеж. У перші дні війни в клубі створили спеціальні профільні комітети,, які займаються:

забезпеченням українських військових, цивільних та шпиталів необхідними медикаментами та медичними обладнанням;

пошуком та логістикою всього необхідного до частин ЗСУ та територіальної оборони;

інформуванням міжнародної спільноти про справжній стан речей та забезпеченням міжнародної підтримки.

Як долучитися до допомоги

Гроші для військової та гуманітарної підтримки можна надсилати на посиланням. Воно доступне як для внутрішніх, так і міжнародних переказів.

Для переказів у гривні:

РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ №UA463226690000026004301208759 (UAH)

Код отримувача: 44300932

Отримувач платежу: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЗРОСТАЙ В РОДИНІ"(БО "БФ" ЗРОСТАЙ В РОДИНІ")

Банк: Головне управління по м.Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"

МФО банку: 322669

Для переказів у криптовалютах:

Tether (USDT) TRC20 – TSt4drVK6MZNLezEgWDxxdBxBTjb4AG7Ua

Tether (USDT) ERC20 – 0xBbbE18C51DF16C939Ca59e017b40781a97765532

Біткойн – 3NEHrX1uMWAjbeeMYyfnaztFhjyyGcLTqf

Ethereum – 0xec8c402de49d35d2b13e359e6889c312bb4c06f1

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