Глава БЕБ Вадим Мельник, колишній очільник Державної фіскальної служби, розповів про пріоритети діяльності нової структури. Так, спершу бюро аналізуватиме та ліквідовуватиме економічні схеми, потім виявлятиме їх корупційне прикриття, і лише після цього візьметься за підприємців-порушників.

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Для чого в Україні запускають БЕБ і чим воно відрізняється від ДФС

Безліч представників бізнесу досі стурбовані питанням, чим нове бюро буде відрізнятись від Державної фіскальної служби. Принциповою різницею є те, що БЕБ створено як аналітичний орган, а не силовий, хоча він і має правоохоронну функцію.

Основною функцією БЕБ буде аналітика, яка дозволить боротися з системними проявами тіньової економіки на загальнодержавному рівні. Службовці займатимуться загальним моніторингом економіки, після чого формуватимуть рекомендації і висновки, які передаватимуть Верховній Раді та урядові.

Що це означає для бізнесу

Те, з чим, зокрема, боротиметься БЕБ – корупційні та економічні схеми, за допомогою яких бізнес ухиляється від сплати податків. Мета діяльності – вивести підприємства із тіньового сектору економіки.