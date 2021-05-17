Коли в Україні з'явиться Burger King

Генеральний директор "Bimbo QSR Україна" Ігор Маріаш повідомив, що Burger King з'явиться в Україні вже 2021 року. Про це він сказав у ході круглого столу "Закон про інвестнянь: проєкти на перший мільярд".

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У цьому році, сподіваємося, в Україну зайде така мережа, як Burger King, якої раніше в країні не було, але в цьому році вони остаточно вирішили зайти,

– сказав Маріаш.

За його словами, мережа знайшла в Україні партнера, хоча Маріаш і не уточнив кого саме. Цікаво, що компанія "Bimbo QSR Україна" вже співпрацює з однією мережею фастфудів в Україні – McDonald's. Компанія ще у 2017 році придбала пекарню, яка виробляла булочки для бургерів.

Що відомо про Burger King

Корпорацію Burger King заснували у 1954 році в США. Це одна з найбільших мереж фастфуду у світі, адже об'єднує понад 17 тисяч ресторанів по всьому світу, половина з яких у США. Компанія працює здебільшого за принципом франшизи.

Інші чутки про Burger King в Україні

Раніше у Києві на Бесарабці помітили вивіску ресторану Burger King. Проте це виявилася реклама лекції маркетингового директора Burger King Фернандо Мачадо, а не анонс відкриття ресторану.

Проте згодом з'явилася інформація, що Burger King таки зайде в Україну. Ресторатор Ігор Сухомлин заявив, що франшизу Burger King придбала компанія "Окко". Водночас представники компанії сказали, що наразі ще не визначились остаточно.

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