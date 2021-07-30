На такий крок компанія зважилась після того, як у червні на тиждень закрила всі свої офіси. Таким чином у Bumble намагались "обнулити" стрес працівників та уникнути їх емоційного вигорання.

До теми Дім, робота, відпочинок: життя без обмежень

Нова політика компанії

Закриття офісів на тиждень дало позитивні результати. Працівники повернулись на робочі місця більш вмотивованими, а продуктивність їх праці підвищилась.

Тому керівництво Bumble вирішило змінити підхід до робочого процесу. Окрім необмеженої оплачуваної відпустки офіси компанії тепер закриватимуть двічі на рік, щоб зняти стрес та повернути хорошу продуктивність праці.

Очевидно, що пандемія змінила безліч цінностей та понять. Наша нова політика відображає те, що справді має значення – ми намагаємось підтримувати працівників як у роботі, так і в їх житті,

– наголосив президент Bumble Тарек Шаукат.

До слова, на думку багатьох керівників великих компаній, люди попросту не вміють відпочивати. Коли є визначені межі, на скільки днів можна взяти відпустку, працівники намагаються зберегти її на непередбачувані моменти, такі як проблеми у сім'ї чи інші негаразди. Наприкінці року безліч можливостей відпочити просто "згорають", оскільки так і не були використані.

Додамо, що напротивагу більшій продуктивності та меншій ротації персоналу, деякі експерти застерігають компанії про можливість появи нових проблем. Відтак, якщо відпустки стануть повністю необмеженими, працівники можуть втратити почуття міри, а згодом і зовсім втратити інтерес до роботи.