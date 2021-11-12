Бум на ринку ювелірних виробів: скільки грошей українці витрачають на коштовності
Джерело:НВ
Попри економічні негаразди та пандемію COVID-19, українці почали активно скуповувати коштовності. За підсумками року, продажі на вітчизняному ринку ювелірних виробів зростуть на 10 – 15%.
За словами засновниці ювелірного дому Oberig Тетяни Кондратюк, протягом останніх 5 років її бізнесу вдається зростати на 15% щороку. Однак такими стабільними успіхами можуть похизуватись не всі гравці ринку.
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Ситуація на вітчизняному ринку ювелірних виробів
За даними Euromonitor International, у 2020 році український ринок коштовностей зазнав істотних втрат. Найбільше постраждав елітний сегмент, зменшивши показники продажів на 42%. Загалом минулоріч ринок втратив близько 20%.
Однак у 2021 році, за прогнозами аналітиків, обсяги продажів зростуть. Хорошими темпами відновлюється вищий ціновий сегмент – на 11%, коли загальне зростання ринку ювелірні компанії оцінюють у 10 – 15%.
Скільки грошей витрачають українці на коштовності
Сумарно цьогоріч українці придбають ювелірних товарів на суму 31 мільярд гривень (близько 1,2 мільярда доларів). Для прикладу, у сусідній Польщі споживачі витрачають на прикраси значно менше – близько 730 мільйонів доларів на рік.
За оцінками експертів, зростання на українському ринку ювелірних виробів спричинене:
- відкладеним попитом;
- вдалим маркетингом;
- знижками;
- презентаціями нових колекцій.
Динаміка роздрібної торгівлі коштовностями в Україні / Інфографіка НВ