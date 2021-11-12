За словами засновниці ювелірного дому Oberig Тетяни Кондратюк, протягом останніх 5 років її бізнесу вдається зростати на 15% щороку. Однак такими стабільними успіхами можуть похизуватись не всі гравці ринку.

Читайте також Як організувати промокампанію на раз-два-три: легко, швидко, влучно

Ситуація на вітчизняному ринку ювелірних виробів

За даними Euromonitor International, у 2020 році український ринок коштовностей зазнав істотних втрат. Найбільше постраждав елітний сегмент, зменшивши показники продажів на 42%. Загалом минулоріч ринок втратив близько 20%.

Однак у 2021 році, за прогнозами аналітиків, обсяги продажів зростуть. Хорошими темпами відновлюється вищий ціновий сегмент – на 11%, коли загальне зростання ринку ювелірні компанії оцінюють у 10 – 15%.

Скільки грошей витрачають українці на коштовності

Сумарно цьогоріч українці придбають ювелірних товарів на суму 31 мільярд гривень (близько 1,2 мільярда доларів). Для прикладу, у сусідній Польщі споживачі витрачають на прикраси значно менше – близько 730 мільйонів доларів на рік.

За оцінками експертів, зростання на українському ринку ювелірних виробів спричинене:

відкладеним попитом;

вдалим маркетингом;

знижками;

презентаціями нових колекцій.

Динаміка роздрібної торгівлі коштовностями в Україні / Інфографіка НВ