Будинок Ілона Маска коштує дешевше, ніж Tesla: фото

Генеральний директор Tesla Ілон Маск вразив своїм рішенням – він продав всі будинки, які йому належали. Натомість оселився в мініатюрній домівці на території компанії SpaceX.

Головне про будинок Маска

Коштує цей будинок приблизно 50 тисяч доларів. Що цікаво, це ще дешевше, ніж Tesla Model S.

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Розмір будинку – 6 на 6 метрів, а розташоване приміщення у поселенні Бока-Чіка в штаті Техас. Ще один цікавий момент – Ілон Маск навіть не купував цей будинок. Він орендує у власної компанії.

Який вигляд має будинок Ілона Маска / Фото Autoevolution

Що всередині

Будинок Boxabl Casita – таку назву він має – всередині збірний. Це найдешевша і базова модель, яка підходить для невеликої сім'ї.

Такий будинок нагадує однокімнатну квартиру, яка розділена на 4 житлові зони:

головна спальня;

кухня;

ванна кімната;

вітальня.

У квартирі Маска є:

холодильник;

пральна машина;

посудомийна машина;

подвійна раковина;

прасувальна дошка;

духовка;

мікрохвильова піч;

душова кабіна;

кондиціонер.

Найголовніше, що будинок є повністю автономним.