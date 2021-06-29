Головне про будинок Маска

Коштує цей будинок приблизно 50 тисяч доларів. Що цікаво, це ще дешевше, ніж Tesla Model S.

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Розмір будинку – 6 на 6 метрів, а розташоване приміщення у поселенні Бока-Чіка в штаті Техас. Ще один цікавий момент – Ілон Маск навіть не купував цей будинок. Він орендує у власної компанії.

Який вигляд має будинок Ілона Маска / Фото Autoevolution

 

Що всередині

Будинок Boxabl Casita – таку назву він має – всередині збірний. Це найдешевша і базова модель, яка підходить для невеликої сім'ї.

Такий будинок нагадує однокімнатну квартиру, яка розділена на 4 житлові зони:

  • головна спальня;
  • кухня;
  • ванна кімната;
  • вітальня.

У квартирі Маска є:

  • холодильник;
  • пральна машина;
  • посудомийна машина;
  • подвійна раковина;
  • прасувальна дошка;
  • духовка;
  • мікрохвильова піч;
  • душова кабіна;
  • кондиціонер.

Найголовніше, що будинок є повністю автономним.