Головне про будинок Маска
Коштує цей будинок приблизно 50 тисяч доларів. Що цікаво, це ще дешевше, ніж Tesla Model S.
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Розмір будинку – 6 на 6 метрів, а розташоване приміщення у поселенні Бока-Чіка в штаті Техас. Ще один цікавий момент – Ілон Маск навіть не купував цей будинок. Він орендує у власної компанії.
Який вигляд має будинок Ілона Маска / Фото Autoevolution
Що всередині
Будинок Boxabl Casita – таку назву він має – всередині збірний. Це найдешевша і базова модель, яка підходить для невеликої сім'ї.
Такий будинок нагадує однокімнатну квартиру, яка розділена на 4 житлові зони:
- головна спальня;
- кухня;
- ванна кімната;
- вітальня.
У квартирі Маска є:
- холодильник;
- пральна машина;
- посудомийна машина;
- подвійна раковина;
- прасувальна дошка;
- духовка;
- мікрохвильова піч;
- душова кабіна;
- кондиціонер.
Найголовніше, що будинок є повністю автономним.