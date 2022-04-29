Зокрема, нині у топі пошукових запитів відвідувачів українського маркетплейсу Rozetka – бронежилети, військова форма, тактичні рукавиці та окуляри. Як змінився ринок онлайн-ритейлу в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого – читайте далі.

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Як змінився попит українців під час війни

Найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka оприлюднив перелік товарів, які найчастіше купували українці у квітні 2022 року. З кінця березня, окрім товарів, необхідних нашим захисникам, зросли продажі у категоріях побутової хімії та косметики. Разом з тим абсолютними рекордсменами у категорії побутової техніки стали електрочайники та пилосмоки.

Люди намагаються повернути собі бодай частинку звичного життя. Ті, хто повертається додому, насамперед піклуються про чистоту житла. Однак найкраще силу характеру українців описує найпопулярніший запит – попри те, що у багатьох зараз скрутне фінансове становище, у пошуковому топі все одно бронежилети, форма, генератори, – усе, що може знадобитися українській армії та ТрО,

– прокоментував співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

До слова, партнери маркетплейсу – українські підприємці, – роблять усе можливе, щоб такі пропозиції товарів могли з'явитись на Rozetka невдовзі. Крім того, великий попит на онлайн-майданчику вже мають такі товари:

дитяче харчування та підгузки;

корм для котів та собак;

продукти харчування;

алкоголь, стіки, звичайні та електронні цигарки;

спортивний одяг та взуття;

смартфони, павербанки, ноутбуки та планшети.

Як працює Rozetka в умовах повномасштабної війни

Найбільший онлайн-ритейлер України продовжує роботу попри повномасштабну війну. Станом на квітень Rozetka відновила роботу 141 точки видачі товарів у 52 містах, зокрема у Києві, Харкові, Миколаєві, Чернігові, Сумах тощо.

Кур'єрська доставка нині працює у столиці та 100 населених пунктах області, а також у Львові, Одесі та Дніпрі. Окрім точок видачі, забрати товар можна у відділеннях Укрпошти та "Нової Пошти". Оплатити придбане можна як готівкою, так і банківською карткою.

У компанії зазначили, що невдовзі планують розширити способи доставки замовлень, збільшити покриття власної кур'єрської доставки та кількість діючих точок видачі товарів, а також відновити послугу кредитування.

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