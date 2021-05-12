Колективний позов британських користувачів до компанії Apple в судовому порядку вимагає в американської компанії компенсації у розмірі більш як 2 мільярдів доларів за свідоме завищення цін на додатки в App Store на 30%.

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У позові стверджується, що політика Apple, яка обмежує розробників додатків у використанні власних платіжних систем, приносить компанії надмірні прибутки та призводить до того, що споживачі платять більше, ніж могли б. Колективний позов представляє інтереси майже 20 мільйонів жителів Великобританії, які витратили гроші на придбання товарів та послуг в App Store.

Apple вважає позов необґрунтованим

Експертка в області цифрової економіки та викладачка Королівського коледжу Лондонського університету доктор Рейчел Кент, яка очолює позов, повідомила, що в минулому App Store був блискучим шлюзом для цілого ряду цікавих та інноваційних послуг, які мільйони користувачів знайшли корисними.

Телефон iPhone / Фото Unsplash

Але через 13 років після його запуску App Store Apple ревно охороняє доступ у світ додатків і стягує абсолютно невиправдану плату за вхід і використання. Це поведінка монополіста, і вона неприйнятна,

- заявила британська експертка.

Залежність від смартфонів зростає

Рейчел Кент заявила, що Apple не має права стягувати 30-процентну ренту за транзакції на телефонах - особливо коли сама Apple, за її словами, блокує доступ користувачів до платформ і розробників, які пропонують більш вигідні пропозиції.

За оцінками торішнього розслідування Конгресу США, щорічний глобальний дохід Apple від App Store становить не менше 15 мільярдів доларів на рік, натомість витрати компанії на експлуатацію платформи складають всього 100 мільйонів доларів.

Що загрожує Apple

Якщо британські користувачі доведуть власну правоту у судовому порядку, позовна сума компенсації буде розподілена між кожним британським користувачем iPhone або iPad, який придбав платні програми, платні підписки або здійснив інші придбання через додатки в британському App Store в будь-який період час починаючи із 2015 року.

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Не перше звинувачення Apple

Звинувачення в тому, що Apple зловживає монополією для отримання надмірної плати та блокує можливість користувачів та розробників проводити прямі розрахунки, не є новим. У США триває розгляд позову від Epic Games, творців Fortnite, до Apple, з вимогами відкрити доступ розробникам в App Store, щоб вони могли використовувати свої власні платіжні системи або навіть дозволити користувачам встановлювати ігри та програми з інших джерел.

У квітні поточного року Європейська комісія звинуватила Apple у зловживанні домінантним становищем на ринку потокової передачі музики у зв'язку з правилами App Store щодо платежів усередині додатків, після скарги Spotify. Регулятор стверджував, що Apple ставить у привілейоване становище свій власний потоковий сервіс Apple Music, вводячи плату для конкурентів.