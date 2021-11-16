Згідно з даними державного реєстру, ТОВ "РЕВОЛЮТ ТЕХНОЛОДЖИС ЮКРЕЙН" оформлено 8 вересня 2021 року. Директором компанії став співзасновник сервісу, українець Владислав Яценко.

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Revolut в Україні

За адресою реєстрації юридичної особи, Revolut розташувався у бізнес-центрі Horizon Park у Києві. У травні 2021 року компанія активно набирала працівників у столиці, однак наголошувала, що пріоритетно на дистанційну роботу.

Зверніть увагу! Співзасновником британського фінтех-сервісу Revolut є українець Владислав Яценко. За оцінками Forbes, він посідає 34 місце серед 100 найбагатших українців у 2021 році. Статки Яценка оцінюють у 300 мільйонів доларів.

Revolut розробила банк без відділень: усі операції з картами відбуваються в одноіменному додатку для мобільних пристроїв. Міжнародний платіжний сервіс має великий успіх на європейському ринку. Наразі компанія пропонує низку фінансових послуг, в тому числі можливості трейдингу. У травні 2021 року Revolut запустили можливість грошових переказів в Україну.

Дані про реєстрацію компанії / Скриншот "Опендатабот"