Згідно з даними державного реєстру, ТОВ "РЕВОЛЮТ ТЕХНОЛОДЖИС ЮКРЕЙН" оформлено 8 вересня 2021 року. Директором компанії став співзасновник сервісу, українець Владислав Яценко.
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Revolut в Україні
За адресою реєстрації юридичної особи, Revolut розташувався у бізнес-центрі Horizon Park у Києві. У травні 2021 року компанія активно набирала працівників у столиці, однак наголошувала, що пріоритетно на дистанційну роботу.
Revolut розробила банк без відділень: усі операції з картами відбуваються в одноіменному додатку для мобільних пристроїв. Міжнародний платіжний сервіс має великий успіх на європейському ринку. Наразі компанія пропонує низку фінансових послуг, в тому числі можливості трейдингу. У травні 2021 року Revolut запустили можливість грошових переказів в Україну.
Дані про реєстрацію компанії / Скриншот "Опендатабот"