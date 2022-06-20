Mango приєднується до довгого переліку компаній, які відмовилися працювати на території країни-агресорки. Раніше компанія тимчасово зупинила свою діяльність через те, що Росія напала на Україну.

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Mango зупинила пряму діяльність у Росії

У компанії Mango підтвердили, що остаточно припиняють пряму діяльність в Росії. Бізнес в країні передадуть кільком франчайзинговим партнерам. Після початку повномасштабної війни в Україні Mango тимчасово припинила продажі у своїх 55 російських магазинах та онлайн.

Тоді приблизно 53 франчайзингові магазини компанії в Росії залишалися відкритими, однак не отримували нових товарів. Фактично, Mango продовжуватиме цю комерційну політику. Компанія не постачатиме одяг у магазини, тож франчайзингові партнери будуть змушені самостійно поповнювати запаси через посередників.

Передачу 55 власних магазинів здійснюють за рекомендаційною ціною, яку компанія не розголошує. Процес відбуватиметься поступово, шляхом переговорів з кожним із партнерів, яких Mango має в Росії. Наступного тижня передадуть перші 2 точки продажу, а з червня по липень – ще 22. Решту магазинів планують передати пізніше. Водночас прямих онлайн-продажів у Росії більше не буде.

До війни у магазинах компанії працювали приблизно 800 людей. Компанія хоче зберегти їм робочі місця, тож ці працівники перейдуть до партнерів. Окрім цього, від початку війни компанія продовжувала виплачувати заробітні плати співробітникам в Росії. На покриття витрат, пов'язаних з рішенням компанії вийти з ринку країни-агресорки, передбачили 20 мільйонів доларів.

Цікаво! Для Mango прямий вихід з російського ринку є значущим кроком. Адже до війни країна-агресорка входила до 5 основних ринків. Наприкінці 2021 року Росія принесла 8% чистого операційного доходу (EBIT). Магазини компанії працювали там протягом 23 років.

Mango відчиняє магазини в Україні

У березні компанія зачинила 14 своїх магазинів в Україні. Водночас співробітникам, які вирішили покинути країну, запропонували юридичну консультацію та нову роботу в іншому місці.

Заходи, які вживають у Mango, залежать від перебігу війни. Тож тепер 9 магазинів знову почали працювати. У компанії наголосили, що діяльність точок продажу здійснюватимуть з урахуванням усіх заходів безпеки, щоб зберегти здоров'я працівників та клієнтів.

Після ретельного аналізу поточних протоколів безпеки ми продовжуємо поступово відкривати свої точки продажу, задовольняючи запити як франчайзі, так і безпосередніх місцевих команд, супроводжуючи їх у процесі економічної та соціальної активізації країни,

– зауважив один із засновників Ісак Андич.

У компанії зауважили, що під час відновлення діяльності в Україні враховуватимуть критерії, встановлені офіційною владою. Магазини наразі відчиняють у містах, віддалених від зони активних бойових дій.

Зверніть увагу! З початку війни в Україні приблизно 1000 іноземних компаній оголосили про вихід або обмеження діяльності в Росії. Зокрема, торгові мережі H&M, Zara та Marks & Spencer.

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