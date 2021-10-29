Бренд Ілона Маска став надпопулярним у Китаї: його ім'ям називають сотні компаній

В той час як у США борються з мільярдерами і намагаються врізати їхні прибутки, у Китаї обожнюють головного багатія світу Ілона Маска. Понад 270 компаній зареєстрували торгові марки під китайським або англійським ім’ям Ілона Маска.

Ілон Маск як торгова марка

За даними ithome.com, 273 компанії в Китаї зареєстрували бренд або продукт, використовуючи ім'я Ілона Маска або китайську версію його імені.

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Засновник компаній Tesla та SpaceX став популярним у Китаї завдяки своїй автомобільній компанії. У 2018 році Tesla відкрила там свій перший завод для виробництва електрокарів. І відтоді Маск лиш нарощує частку компанії на ринку Китаю.

Інші знаменитості

Першою компанією, яка використала Ілона Маска для своєї торгової марки, була поліграфічна компанія зі східної провінції Чжецзян у 2015 році.

У Китаї називати торгові марки на честь знаменитостей доволі звична справа.

Коли Барак Обама був президентом США, торгові марки з символами Ао Ба Ма (дослівний переклад імені) були зареєстровані більш ніж 20 компаніями в Китаї

У 2020 році чемпіон НБА Майкл Джордан виграв суд, який тривав 9 років. Він боровся з великим виробником одягу в Китаї, оскільки той використовував торгову марку qiaodan – китайські ієрогліфи для Джордана.

Статки Ілона Маска