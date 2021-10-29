Ілон Маск як торгова марка
За даними ithome.com, 273 компанії в Китаї зареєстрували бренд або продукт, використовуючи ім'я Ілона Маска або китайську версію його імені.
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Засновник компаній Tesla та SpaceX став популярним у Китаї завдяки своїй автомобільній компанії. У 2018 році Tesla відкрила там свій перший завод для виробництва електрокарів. І відтоді Маск лиш нарощує частку компанії на ринку Китаю.
Інші знаменитості
У Китаї називати торгові марки на честь знаменитостей доволі звична справа.
Коли Барак Обама був президентом США, торгові марки з символами Ао Ба Ма (дослівний переклад імені) були зареєстровані більш ніж 20 компаніями в Китаї
У 2020 році чемпіон НБА Майкл Джордан виграв суд, який тривав 9 років. Він боровся з великим виробником одягу в Китаї, оскільки той використовував торгову марку qiaodan – китайські ієрогліфи для Джордана.
Статки Ілона Маска
- Ілон Маск за версію Forbes став найбагатшою людиною в історії людства.
- Bloomberg оцінює його статки в 302 мільярди доларів.
- А Morgan Stanley прогнозує, що Ілон Маск стане першим трильйонером у світі.