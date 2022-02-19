Бред Пітт при цьому не давав згоди на таку угоду. Актор вимагає скасувати продаж частки власності і компенсувати завдану йому шкоду.

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Чому Бред Пітт судитиметься з Анджеліною Джолі

Бізнес Chateau Miraval – виноградник, маєток і виноробне підприємство, розташовані на південному сході Франції. Голівудське подружжя придбало контрольний пакет акцій компанії разом у 2008 році за близько 25 мільйонів євро, а після розлучення у 2016 році Пітт і Джолі поділили свою частку власності порівну.

У 2021 році Джолі вирішила продати свою частку у бізнесі, і Пітт погодився на це за умови, що він схвалить кандидатуру покупця. Однак згодом актор дізнався, що ексдружина таємно і без взаємної згоди продала свою частку люксембурзькому виробнику спиртних напоїв Stoli Group, який контролює російський мільярдер Юрій Шефлер.

Довідка. Юрій Шефлер – російський олігарх, власник міжнародного консорціуму SPI Group, що займається продажем алкоголю у 160 країнах світу. Окрім російського, має громадянство Великої Британії. Forbes оцінює його статки у 2,6 мільярда доларів.

Річ у тім, що Пітт загорівся виноробним бізнесом, і Chateau Miraval під його керівництвом стала багатомільйонною міжнародною компанією та одним із найшанованіших виробників рожевого вина у світі. Про це у суді згадали адвокати актора.

Таким чином, Джолі завдала "необґрунтованої шкоди" колишньому чоловікові, знаючи, що російський мільярдер прагнутиме повністю взяти під свій контроль бізнес, якому Пітт присвятив значну частину свого життя, йдеться у позові. До слова, актор вимагає судом присяжних скасувати угоду і отримати фінансову компенсацію збитків.

Актив Chateau Miraval / Фото Splashnews.com