Бракує літаків: російська авіакомпанія не запускатиме свій лоукостер

Авіакомпанія S7 заморожує проєкт лоукостера Citrus у Росії. Причиною є відсутність постачання літаків.

У компанії заявили, що постачання необхідних для запуску лоукостера літаків у 2022 році не відбудеться. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Рішення про подальшу долю проєкту ухвалять до кінця року. Однак його команда у повному складі продовжить роботу у холдингу.

У 2022 році постачання необхідних для запуску лоукостера літаків не відбудеться, тому розвиток авіакомпанії з такою бізнес-моделлю зараз, на жаль, неможливий,

– повідомили в авіакомпанії.

Варто зауважити, що 7 червня S7 Space також призупинила проєкт створення ракети-носія легкого класу.

Що відомо про проєкт

Про проєкт створення бюджетного авіаперевізника S7 заявила влітку 2021 року. Початок польотів був запланований на липень, а перші з них планували здійснити в Омськ і Казань. Парк Citrus мав складатися з літаків Airbus A320neo.

Проти Росії ввели санкції

Варто зауважити, що через повномасштабне вторгнення в Україну країни Заходу навесні 2022 року ввели проти Росії безпрецедентні санкції. Зокрема, обмеження торкнулися авіаційної галузі країни-агресорки.

За даними іноземних ЗМІ, найбільший російський авіаперевізник "Аерофлот" найближчим часом зіткнеться з дефіцитом запчастин для літаків через санкції.

За оцінками експертів компанії IBA, яка спеціалізується на бізнес-аналітиці в галузі авіації, щоб підтримувати свій флот у працездатному стані, "Аерофлоту" через кілька місяців доведеться почати розбирати частину своїх літаків на запчастини. Водночас замінити продукцію Boeing та Airbus російськими літаками, щонайменше найближчим часом, не вдасться.

Санкції Великої Британії

У Великій Британії у травні ввели чергові санкції проти російських авіакомпаній. Обмеження стосуються "Аерофлоту", "Уральських авіаліній", а також "Росії". Тепер ці компанії не мають можливості продавати свої слоти в аеропортах Великої Британії.

Нагадаємо, що США отримали ордер на арешт двох літаків російського олігарха Романа Абрамовича через ймовірне порушення санкцій. Їхня вартість разом перевищує 400 мільйонів доларів.

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