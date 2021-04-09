Бойкот на користь: Як тиск на підприємців вплинув на хід історії

В Китаї відмовляються від H&M, прихильники Трампа не п'ють кока-коли. Ідея тиснути на бізнес задля політичної чи економічної вигоди – не нова. В минулому це позитивно вплинуло на боротьбу проти рабства та дискримінації.

Плюс бойкот – мінус прибутки. В історії є чимало прикладів, коли тиск на бізнес таки подіяв і позитивно вплинув на суспільство.

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“Цукровий” бойкот в Англії

У 1791 році рівень продажів цукру в Англії знизився мало не вдвічі, коли парламент відмовився скасувати рабство. Річ у тім, що підсолоджувач виробляли ті ж самі невільники. Згодом у відповідь на фінансовий тиск магазини почали продавати цукор, виготовлений "вільними людьми".

"Зроблено не рабами". Маркувати товари почали ще в Англії 18 століття /фото Mike Kaye

Генрі Форд та антисемітська газета

У 1920-х роках засновник Ford Motor Company Генрі Форд випускав щотижневу газету під назвою Dearborn Independent, яка публікувала антисемітські статті.

Dearborn Independent друкувала антисемітські статті

У відповідь Антидискредитаційна ліга подала позов на автомагната за наклеп і допомогла організувати бойкот його автомобілів. Участь взяли не лише євреї, а багато ліберальних християн. Форд вибачився і закрив газету в 1927 році. Не виключно, що причиною став різкий удар по заробітку і погрози Fox Film Corporation демонструвати кадри аварійних автомобілів перед показами фільмів у своїх кінотеатрах.

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Бойкот автобусів через зайняте місце

У 1955 році чорношкіра жінка Роза Паркc проігнорувала закони південних штатів і відмовилася поступитися місцем в автобусі білому чоловіку. Це сталося в місті Монтгомері, штат Алабама, де близько 75 відсотків пасажирів громадського транспорту були афроамериканцями. Однак закони про сегрегацію "закріплювали" окремі місця за білими. Паркс заарештували.

Роза Паркс відмовилася звільнити білому чоловіку своє місце в автобусі /фото Shutterstock

Чорношкірі лідери закликали бойкотувати всі міські автобуси. Акція тривала 381 день і мало не призвела до банкрутства автобусної компанії. Верховний суд врешті ухвалив, що поділ в транспорті є незаконним і Паркс випустили з в'язниці. Пізніше місто Монтгомері прийняло закон, що забороняє расову сегрегацію в автобусах. Це був перший успішний бойкот Руху за громадянські права афроамериканців у США.

Санкції проти ПАР

У 1994 апартеїд у Південній Африці остаточно впав. Місцеві економічні кола натиснули на уряд, бо боялися санкцій з боку Заходу.

Іванка батька не обирала. Це зробили її земляки

Зовсім недавно в липні 2018 року Іванка Трамп закрила свій модний бренд. Після обрання Дональда Трампа президентом у 2016 році, споживацька Америка почала бойкотувати дітище його доньки. The Wall Street Journal повідомляє, що за пів року продажі впали майже на 45 відсотків.

Радниці Трампа довелося закрити свій модний бренд через бойкот /фото Getty Images

Бойкот готелів через смертну кару

Наступного року у полі зору громадськості опинилася мережа готелів Dorchester Collection. Вона належить султану Брунею, де через зраду та одностатеві зносини, людей вирішили забивати камінням.

ЛГБТ-активісти влаштовували акції протесту під лондонським The Dorchester /фото Ella Braidwood

Такі знаменитості, як Елтон Джон та Джордж Клуні, закликали бойкотувати мережу готелів, до якої входять лондонські The Dorchester та 45 Park Lane, а також кілька корпорацій, як от JP Morgan та Deutsche Bank. Пізніше країна оголосила, що не буде застосовувати смертну кару.

Український досвід

Акція "Не купуй російське!" розпочалася ще в серпні 2013 року як реакція на торговельну експортну блокаду України з боку РФ. Друга хвиля бойкоту розпочалася після окупації Криму та вторгнення російських військ в Донецьку та Луганську області. В магазинах почали маркувати товари, які походять з країни-агресора, активісти влаштовували акції та флешмоби.

За 2014 та 2015 роки російські компанії втратили близько 2 млрд доларів. Деякі пішли з ринку, що дозволило розвинутися українським виробникам, які заповнили звільнені сегменти.

Що бойкотують зараз

США

У штаті Джорджія прийняли новий закон про вибори, який ускладнює процедуру волевиявлення .

прийняли новий закон про вибори, який . Байден назвав документ антиамериканським .

назвав документ . Гендиректор компанії Coca-Cola Джеймс Квінсі розкритикував закон.

Джеймс Квінсі розкритикував закон. Трамп закликав бойкотувати Coca-Cola.

Прихильники республіканців звітують в соцмережах, що переходять на Pepsi.

Деякі прихильники республіканців у США відмовляються від Coca-Cola /coca-cola.ua

Китай