Босоногий Ілон Маск вночі завітав на кухню до Річарда Бренсона: фото

Ілон Маск о третій ночі з'явився на кухні Річарда Бренсона. Перед історичною подією Ілон Маск вирішив особисто побажати успіху його колезі-мільярдеру та відвідав центр управління польотами Virgin Galactic у Нью-Мексико.

У неділю, 11 липня, Компанія Virgin Galactic успішно здійснила перший "туристичний" суборбітальний політ зі своїм засновником, британським мільярдером Річардом Бренсоном на борту.

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Британський мільярдер Річард Бренсон, який 18 липня святкуватиме 71-й день народження, у складі екіпажу з шести осіб, піднявся на висоту 88,5 кілометрів. Це перший політ космоплану VSS Unity разом з літаком-носієм VMS Eve із повним складом екіпажу.

Босоногий Ілон Маск вночі завітав на кухню Річарда Бренсона

Перед польотом Річард Бренсон у твіттері опублікував фото Ілона Маска, який босоніж стоїть із британцем на його кухні. Як виявилось американський мільярдер та засновник іншої космічної компанії – SpaceX – завітав вночі до Бренсона аби підтримати перед історичною подією та побажати успішного польоту у космос і повернення.

Чудово розпочати ранок із другом,

– підписав фото Річард Бренсон.

На пресконференції перед польотом Річард Бренсон подякував Ілону Маску за підтримку:

Я вже ліг спати, а він все ще не лягав. Він працює всю ніч, а у нас абсолютно різні робочі години. Але так приємно, що він проробив такий шлях, аби побажати нам успіху,

– додав Бренсон із посмішкою.

Чому космічні компанії мільярдерів не конкурують

Хоча обидва мільярдери, Ілон Маск та Річард Бренсон, активно займаються освоєнням космосу, їх компанії мають абсолютні різні напрямки діяльності. Якщо метою, заснованої Річардом Бренсоном, Virgin Galactic є космічний туризм, то SpaceX Ілона Маска ставить перед собою іншу ціль: політ та колонізація Марсу

Крім цього в обох з них є спільний "ворог" – найбагатша людина світу Джефф Безос, який планує здійснити політ у космос на борту ракети New Shepard. Це космічний апарат було розроблено Blue Origin, аерокосмічною компанією, яку він заснував у 2000 році. Запуск призначений на 20 липня.

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Ілон Маск відвідав стартові площадки Virgin Galactic

Засновник SpaceX відвідав стартові площадки Virgin Galactic у Нью-Мексико, щоб стежити за польотом. Після цього він сфотографувався із генеральним директором Virgin Orbit Деном Хартом, ще однієї компанії Річарда Бренсона, яка займається космічними польотами.