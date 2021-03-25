Пандемія не завадила: Bosch досягла рекордного обороту за більш ніж 50 років існування

Компанія Bosch у 2020 році збільшила оборот на 5,3% – отримала 13,9 мільярда євро. Представники підприємства зазначили, що значне зростання відбулось в усіх регіонах, зокрема в продуктових категоріях.

Компанія досягла найвищого річного обороту за свою більш ніж 50-річну історію.

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У компанії вважають, що успіху BSH сприяли такі фактори:

підвищення глобального попиту на високоякісні побутові прилади;

сильні бренди;

цифрові інновації;

професійне обслуговування клієнтів.

Доктор Карла Крівет, яка є головою правління BSH, зазначила, що саме завдяки надзвичайній наполегливості колег у всьому світі вдалося успішно подолати виклики глобальної пандемії.

У нашій галузі спостерігалося значне зростання, адже споживачі стали проводити більше часу вдома і на кухні. Наш сильний продуктовий асортимент, інноваційні продукти й цифрові рішення дали нам змогу задовольняти бажання і очікування споживачів,

– зауважила Карла Крівет.

Зростання в усіх регіонах

У компанії запевнили, що усі регіони значно підвищили загальні доходи від продажу.

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До прикладу, BSH зросла на 4,8% у регіоні Європи. Також оборот значно збільшився у:

Німеччині;

Великій Британії;

Північній Європі.

BSH отримала додаткову частку американського ринку, досягнувши показника зростання обороту на 7,7%. Це вище середнього, у порівнянні з попереднім роком. Особливо великим був попит на холодильники та посудомийні машини.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Африці оборот зріс на 5,3% від рівня попереднього року. Відомо, що вплив пандемії був помітний у Китаї лише в лютому – вже у травні почалося суттєве покращення ситуації. У цьому регіоні був попит на посудомийні машини.

Тепер компанія BSH планує суттєво розширити свій бізнес на ринках Індії та Африки, адже там зросли продажі.