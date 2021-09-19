Боротьба з неофіційними працівниками: у Держпраці розповіли, як відбуваються перевірки бізнесу

З 1 липня 2021 року Держпраці почала перевірки бізнесу з виявлення неоформлених працівників. За цей час проведено понад 2 700 перевірок, на яких зафіксовано близько 10 000 нелегальних працівників.

Разом з тим, згідно з даними Держстату, у першому півріччі 2021 року кількість неформально зайнятого населення становила майже 3 мільйони осіб. Про те, як організовують перевірки українського бізнесу, розповів очільник Держпраці Віталій Сажієнко.

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Як у Держпраці знаходять порушників трудового законодавства

Держпраці працює у кооперації з податковою службою та Пенсійним фондом. Відомство порівнює та аналізує дані в їхніх інформаційних базах. У звітах податкової, наприклад, числиться компанія зі значними обсягами виробництва та мільйонними оборотами, а от згідно з даними Пенсійного фонду, у ній працює лише троє співробітників. Такі невідповідності наштовхують інспекторів на підозри.

Якщо на підприємстві більшість співробітників оформлені через цивільні договори, то це також червоний сигнал для посадовців. Особливо коли на таких умовах працюють, наприклад, водії чи продавці, при чому не рік або два, а десять і більше.

Як обирають компанії для позапланових перевірок

Будь-яка достовірна інформація про те, що роботодавець використовує незадекларовану працю, може стати приводом для інспектування. Найчастіше перевірки ініціюють за зверненнями громадян, однак анонімні скарги у Держпраці не розглядають – беруть до уваги тільки ті, у яких є дані адресанта.

Крім того, служба навідується до роботодавців, з якими вже проводила роз'яснювальну роботу, однак жодного результату це не дало.

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Як встановлюють, що працівник не оформлений офіційно

Інспектор праці перевіряє первинні кадрові і бухгалтерські документи, порівнює їх дані з кількістю фактично присутніх на робочих місцях.

Відмовки – прийшов на стажування, у гості тощо – не проходять, адже закон дозволяє допускати працівника до роботи тільки після його оформлення, про що, безумовно, слід повідомити податкову. Інакше йдеться про незадекларовану працю. Віталій Сажієнко Очільник Держпраці

Як щодо ФОПів

Часто компанії не наважуються напряму порушувати трудове законодавство. Щоб оптимізувати витрати на працівників, їх оформляють через ФОП. Наразі Держпраці більше зосереджується на повністю неформальній зайнятості, коли працівник працює без жодних документів чи договорів, його права не захищені, а бізнес не сплачує за нього жодних податків.

Які штрафи за порушення

Якщо роботодавця спіймали на гарячому під час перевірки, він насамперед має укласти трудові договори з усіма своїми неофіційними працівниками і сплатити податки та ЄСВ за весь час їхньої роботи.

Для підприємств 1 – 3 групи єдиного податку діє перше попередження, а от решта підприємців одразу сплачують за кожного нелегального працівника штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат (наразі це 60 тисяч гривень). За повторне порушення карають штрафом у розмірі 30 мінімальних зарплат (зараз – 180 тисяч гривень).

Нагадаємо, що до перевірок Держпраці планують залучати представників поліції. Крім цього, новий проєкт закону передбачає підвищення штрафів за порушення трудового законодавства.