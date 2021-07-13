Boeing затримує поставки нових Dreamliner: регулятор США виявив у літаків дефекти

Федеральне авіаційне управління США (FAA) виявило проблеми у деяких літаків Boeing 787 серії Dreamliner, які компанія ще не ввела в експлуатацію. Виробник пообіцяв усунути дефекти до офіційних поставок літаків на ринок.

FFA повідомляє, що проблеми виявлено у носовій частині літаків. Щоправда, реальній безпеці транспортних засобів, за словами експертів, цей дефект не загрожує.

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Нові виклики для Boeing

Boeing уже затримував поставки близько 100 одиниць моделей нової серії з грудня 2020 року по березень 2021 року через виявлені дефекти в обшивці фюзеляжів (корпусу) літаків.

Після оприлюднення проблеми, FFA вирішило детальніше перевірити нову серію Boeing на наявність інших дефектів перед тим, як компанія передасть літаки у користування авіакомпаніям. Тоді регулятор і виявив дефект у передньому гермошпангоуті літальних апаратів.

Гермошпангоут (герметичний шпангоут) – поперечний структурний елемент жорсткості фюзеляжу літального апарату, який часто слугує перехідним вузлом для електричних, гідравлічних, вакуумних, кисневих, механічних та інших комунікаційних мереж літаків.

До слова, без належного усунення дефектів, FFA не видасть Boeing сертифікат "льотної придатності", який свідчить про повну перевірку безпеки літаків. Згідно з анонімними джерелами The Wall Street Journal, на повне усунення проблем Boeing знадобиться ще щонайменше три тижні.