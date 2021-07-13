FFA повідомляє, що проблеми виявлено у носовій частині літаків. Щоправда, реальній безпеці транспортних засобів, за словами експертів, цей дефект не загрожує.
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Нові виклики для Boeing
Boeing уже затримував поставки близько 100 одиниць моделей нової серії з грудня 2020 року по березень 2021 року через виявлені дефекти в обшивці фюзеляжів (корпусу) літаків.
Після оприлюднення проблеми, FFA вирішило детальніше перевірити нову серію Boeing на наявність інших дефектів перед тим, як компанія передасть літаки у користування авіакомпаніям. Тоді регулятор і виявив дефект у передньому гермошпангоуті літальних апаратів.
До слова, без належного усунення дефектів, FFA не видасть Boeing сертифікат "льотної придатності", який свідчить про повну перевірку безпеки літаків. Згідно з анонімними джерелами The Wall Street Journal, на повне усунення проблем Boeing знадобиться ще щонайменше три тижні.