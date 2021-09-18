Bloomberg опублікувала новий рейтинг найбагатших сімей світу: хто у першій десятці
Джерело:Bloomberg
Щороку агенція Bloomberg оприлюднює свіжий список найбагатших сімей, що володіють найбільшими світовими компаніями. Традиційно до рейтингу входять 25 заможних родин.
Загалом їхні статки оцінили в 1,7 трильйона доларів. У порівнянні з даними серпня 2020 року, це на 22% або 312 мільярдів доларів більше.
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Хто увійшов до рейтингу
Як і минулого року, рейтинг очолила сім'я Волтон, що володіє 48% акцій мережі роздрібних та гуртових магазинів Walmart. Статки Волтонів оцінили у 238,2 мільярда доларів, що на 23 мільярди більше, ніж торік.
Другу стрічку списку посіла сім'я Марс, яка володіє кондитерською корпорацією Mars, найбільше відомою виробництвом шоколадних батончиків Snickers, Milky Way, Mars і цукерок M&Ms. Статки родини склали 141,9 мільярда доларів.
На третій позиції опинилася сім'я Кох, що заснувала Koch Industrues – компанію з переробки нафти та хімічного виробництва. Їхні статки – 124,4 мільярда доларів.
10 найбагатших сімей світу: свіжий рейтинг
|Місце
|Сім'я і власність
|Статки (у доларах США)
|1
|Волтон (Walmart)
|238,2 мільярда
|2
|Марс (Mars)
|141,9 мільярда
|3
|Кох (Koch Industrues)
|124,4 мільярда
|4
|Ерме (Hermes)
|111,6 мільярда
|5
|Королівська сім'я Саудівської Аравії Аль Сауд
|100 мільярдів
|6
|Амбані (Reliance Industries)
|93,7 мільярда
|7
|Вертхаймер (Chanel)
|61,8 мільярда
|8
|Джонсон (Fidelity Investments)
|61,2 мільярда
|9
|Томсон (Thomson Reuters)
|61,1 мільярда
|10
|Берінгер (Boehringer Ingelheim)
|59,2 мільярда