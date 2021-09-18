Bloomberg опублікувала новий рейтинг найбагатших сімей світу: хто у першій десятці

Щороку агенція Bloomberg оприлюднює свіжий список найбагатших сімей, що володіють найбільшими світовими компаніями. Традиційно до рейтингу входять 25 заможних родин.

Загалом їхні статки оцінили в 1,7 трильйона доларів. У порівнянні з даними серпня 2020 року, це на 22% або 312 мільярдів доларів більше.

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Хто увійшов до рейтингу

Як і минулого року, рейтинг очолила сім'я Волтон, що володіє 48% акцій мережі роздрібних та гуртових магазинів Walmart. Статки Волтонів оцінили у 238,2 мільярда доларів, що на 23 мільярди більше, ніж торік.

Другу стрічку списку посіла сім'я Марс, яка володіє кондитерською корпорацією Mars, найбільше відомою виробництвом шоколадних батончиків Snickers, Milky Way, Mars і цукерок M&Ms. Статки родини склали 141,9 мільярда доларів.

На третій позиції опинилася сім'я Кох, що заснувала Koch Industrues – компанію з переробки нафти та хімічного виробництва. Їхні статки – 124,4 мільярда доларів.

10 найбагатших сімей світу: свіжий рейтинг