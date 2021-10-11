Бізнесу можуть відмовити у реєстрації ПРРО: у яких випадках

11 жовтня 2021 , 14:01
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Джерело:

24 канал

Через низку причин бізнесу можуть відмовити у реєстрації програмних реєстраторів розрахункових операцій. У таких випадках фіскальний сервер формує повідомлення про відмову.

Якими можуть бути причини негативного рішення щодо реєстрації ПРРО розповідають у Головному управлінні ДПС. Здебільшого відмова спричинена недотриманням підприємцем загальних вимог щодо електронного документообігу.

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Причини відмови

Відмовити у реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій можуть, якщо:

  • ПРРО з тією ж назвою і локальним номером уже зареєстрований у базі;
  • підприємства немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців або громадських формувань;
  • підприємець не вказав у заяві до контролюючого органу про одиницю господарювання, як об'єкт оподаткування;
  • інформація у заяві не співпадає з даними звітності і реєстрації підприємства у контролюючих органах.

У разі отримання відмови, слід звернутись до регіонального представництва ДПС у вашій області.

Обов'язкові ПРРО: що відомо

  • З 2017 року, незалежно від рівня доходів підприємства, РРО повинні були використовувати підприємці, які реалізовують технічні побутові товари з гарантійним ремонтом.
  • З 2022 року реєстратори розрахункових операцій будуть змушені використовувати підприємства всіх видів економічної діяльності.
  • Противники нововведень зареєстрували законопроєкт, який покликаний скасувати обов'язкове використання РРО. Станом на 11 жовтня 2021 року статус проєкту закону – "Надано для ознайомлення". 
Автор: Сергій Зятюк