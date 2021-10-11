Якими можуть бути причини негативного рішення щодо реєстрації ПРРО розповідають у Головному управлінні ДПС. Здебільшого відмова спричинена недотриманням підприємцем загальних вимог щодо електронного документообігу.

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Причини відмови

Відмовити у реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій можуть, якщо:

ПРРО з тією ж назвою і локальним номером уже зареєстрований у базі;

підприємства немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців або громадських формувань;

підприємець не вказав у заяві до контролюючого органу про одиницю господарювання, як об'єкт оподаткування;

інформація у заяві не співпадає з даними звітності і реєстрації підприємства у контролюючих органах.

У разі отримання відмови, слід звернутись до регіонального представництва ДПС у вашій області.

Обов'язкові ПРРО: що відомо