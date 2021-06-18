Бізнесу дозволили використовувати символіку, яку розробили до 30-річчя незалежності України

Логотип та слоган до 30-річчя незалежності України дозволили використовувати з комерційною та некомерційною метою. Їх розробили за підтримки Офісу Президента.

Міністерство культури та інформаційної політики України презентувало ювілейну айдентику 18 червня. Підприємці не повинні нічого платити за її використання.

Цікаво "Гібридний офіс: життя All Inclusive": Київстар запрошує на безкоштовний вебінар для бізнесу

Як бізнесу використати символіку з користю

Підприємці можуть інтегрувати логотип або слоган у свій бізнес. Айдентику можна використати у своїй продукції чи рекламі.

Ювілейну айдентику створила креативна агенція "Провід", а інформаційним партнером кампанії виступила онлайн-платформа "Дія. Бізнес".

Також розробили спрощену форму логотипа. Така версія зможе поміститися на маленьких форматах та на друкованих або вишитих зображеннях.

Презентація айдентики до 30-річчя незалежності України: відео

Детальніше про айдентику до 30-річчя

Символом 30-річчя незалежності України є квітка. Кожна область матиме свою унікальну квітку, яка матиме графічні елементи та кольорову гаму прапору регіону.

Ти у мене єдина,

– основний лейтмотив кампанії, це звернення до нації.

Також регіони будуть представлені квітами – символами сфер діяльності. Серед них: