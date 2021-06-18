Міністерство культури та інформаційної політики України презентувало ювілейну айдентику 18 червня. Підприємці не повинні нічого платити за її використання.

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Як бізнесу використати символіку з користю

Підприємці можуть інтегрувати логотип або слоган у свій бізнес. Айдентику можна використати у своїй продукції чи рекламі.

Також розробили спрощену форму логотипа. Така версія зможе поміститися на маленьких форматах та на друкованих або вишитих зображеннях.

Презентація айдентики до 30-річчя незалежності України: відео

Детальніше про айдентику до 30-річчя

Символом 30-річчя незалежності України є квітка. Кожна область матиме свою унікальну квітку, яка матиме графічні елементи та кольорову гаму прапору регіону.

Ти у мене єдина,
– основний лейтмотив кампанії, це звернення до нації.

Також регіони будуть представлені квітами – символами сфер діяльності. Серед них:

  • медицина;
  • будівництво;
  • наука;
  • цифрові технології;
  • виробництво.