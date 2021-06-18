Міністерство культури та інформаційної політики України презентувало ювілейну айдентику 18 червня. Підприємці не повинні нічого платити за її використання.
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Як бізнесу використати символіку з користю
Підприємці можуть інтегрувати логотип або слоган у свій бізнес. Айдентику можна використати у своїй продукції чи рекламі.
Також розробили спрощену форму логотипа. Така версія зможе поміститися на маленьких форматах та на друкованих або вишитих зображеннях.
Презентація айдентики до 30-річчя незалежності України: відео
Детальніше про айдентику до 30-річчя
Символом 30-річчя незалежності України є квітка. Кожна область матиме свою унікальну квітку, яка матиме графічні елементи та кольорову гаму прапору регіону.
Ти у мене єдина,
– основний лейтмотив кампанії, це звернення до нації.
Також регіони будуть представлені квітами – символами сфер діяльності. Серед них:
- медицина;
- будівництво;
- наука;
- цифрові технології;
- виробництво.