Бізнес зможе подати протерміновану звітність після завершення воєнного стану

Якщо бізнес запізнився та протермінував проміжну чи річну звітність під час воєнного стану, він може зробити це після його скасування. Для цього підприємства матимуть 3 місяці.

До порядку подання фінансової звітності внесли зміни. Відповідне рішення схвалив уряд.

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У Мінфіні зазначили, що такі підприємства мають подати відповідну звітність протягом трьох місяців після скасування воєнного стану.

Ці зміни також врегулюють питання щодо інвентаризації майна підприємствами, які перебувають на тимчасово окупованій території або в районах проведення бойових дій. Керівники такого бізнесу зможуть оперативно приймати рішення щодо інвентаризації, якщо будуть факти його розкрадання чи псування.

Бізнесу повертають відшкодування ПДВ

Після початку повномасштабної війни уряд призупинив відшкодування ПДВ бізнесу. Це було вимушене рішення, але після 4 місяців зупинки програму відновлять. Глава профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев 9 червня запевнив, що держава вже починає цей процес.

За його словами, реєстрація податкових накладних відбувається у штатному режим. Невдовзі бізнес отримає 9,5 мільярда гривень відшкодування за січень. Про це просили експортери та інші представники бізнесу.

Що із зарплатами українців

Війна, яку розв'язала Росія, не могла не вплинути на економічну ситуацію та фінансове становище українців. В ООН підрахували, що понад 4,8 мільйона громадян втратили роботу. Зарплати у травні були на 10 – 60%, ніж за такий самий період до війни.

Суттєво постраждав приватний сектор. Найбільше втратили працівники у добувній промисловості та будівництві. Підприємства сфери послуг, енергетики, транспорту та торгівлі мусять зменшувати зарплати співробітникам. Близько 23% українців отримують таку ж зарплату, як і в довоєнні часи, лише 2% – вищу.

У державному секторі персонал частково відправляли у простій, але частину зарплати таки виплачували.

Ситуація на ринку праці потрохи покращується, хоч вакансій все ще недостатньо. Однак їх вже більше, ніж у березні.

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