Бізнес в Україні продовжує працювати у звичайному режимі: опитування ЄБА

Серед опитаних 53 керівників компаній-членів Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), 90% повідомили про продовження роботи у звичайному режимі. Скільки керівників бізнесів повідомили про виїзд за кордон, читайте далі.

Результати опитування ЄБА

Близько 90% керівників компаній повідомили, що продовжують роботу у звичайному режимі.

Близько 70% компаній вже мають плани "Б" щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

15 % з опитаних повідомили про готовність до релокації, проте залишаються в Україні та продовжують стежити за перебігом подій.

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Лише 3% керівників бізнесів повідомили про виїзд за кордон, інші 11% – про від'їзд їхніх сімей, втім, деякі зробили це на вимогу головних офісів компаній,

– зазначили у ЄБА.

релокація – це зміна місця проживання, часто внаслідок зміни місця роботи.

"Надзвичайно вражає витримка та стійкість наших компаній, які продовжують працювати та вірять у краще майбутнє для України. Відповідальний бізнес завжди був активним учасником важливих подій у країні, дбає про своїх співробітників та їхні сім'ї, підтримує армію та суспільство", – поділилась директора асоціації Ганна Дерев'янко.

В ЄБА зазначили, що їхні офіси у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові також продовжують працювати у звичайному режимі. Дерев'янко додала, що бізнес вірить в Україну, тому асоціація сподівається, що держава також заявить про свою підтримку через недопущення тиску на прозорий бізнес.