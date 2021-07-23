Невідповідність міжнародним нормам може коштувати вітчизняному бізнесу втрати торговельних угод на чималі суми.

Цікаво Як врятувати бізнес: 4 реальні історії з хеппі-ендом

Карантинні обмеження 2020 – 2021 років виявили, наскільки потужно бізнес впливає на довкілля. Так, 2020 року із суттєвим зниженням активності транспортного сектора викиди CO2 в атмосферу по всьому світу скоротилися на 7% – приблизно на 2,4 мільярда тонн. Ба більше: у ЄС цей показник знизився на 11%, а в США – на 12%! Це найзначніший спад забруднення повітря діоксидом вуглецю відтоді, як закінчилася Друга світова війна.

Як бізнесу стати екосвідомим

Прагнення світу до екологічності спричинило появу окремого технологічного напряму – Green IT. Головна мета "зелених" інформаційних технологій – зменшити матеріальне та енергетичне навантаження на довкілля при якнайповнішому задоволенні інформаційних та комунікаційних потреб споживачів.

Завдяки Green IT виготовляється дедалі енергоефективніше обладнання, створюються хмарні центри обробки даних, віртуалізуються сервери та системи моніторингу. Використовувати менше паперу, пластику та інших витратних матеріалів, споживати менше енергоресурсів – це підприємствам реально зробити вже сьогодні. Якими можуть бути перші кроки?

Чому зміни потрібні: дивіться відео

Віддалений / гнучкий формат роботи

Мобільність, швидкість та гнучкість у роботі – неодмінні умови успіху для будь-якої сучасної компанії. Дистанційний формат роботи, відповідаючи всім цим умовам, позитивно позначається не лише на прибутковості бізнесу, а й на стані довкілля.

Із переходом на гібридний або цілком дистанційний формат компанії споживають менше ресурсів, а їхня економія на кожному фахівцеві, що працює з дому, становить до 11 000 доларів на рік за даними Global Workplace Analytics. Переїзд із фізичного офісу до віртуального (хмарного) означає економію паперу, чорнил, електроенергії, часу. А все це – гроші.

Працювати онлайн в Україні допомагають сервіси Office 365, а також система електронного документообігу Star.Docs від Київстар. Забудьте про величезні архіви, стоси документів, про підписи від руки – користуйтеся можливостями "зеленого офісу" вже сьогодні!

Порада! Гнучкість в роботі – перевага сучасного бізнесу. Працюйте там, де вам зручно, тоді, коли зручно й так, як зручно саме вам завдяки сервісам для гнучкої роботи команд Офіс там, де ви від Київстар Бізнес.

Окрім заощадження значних коштів цифровізація виробничого процесу забезпечує репутаційні бонуси. Як відомо, споживачі віддають перевагу товарам та послугам компаній, що дбають не лише про власний прибуток, а й про добробут інших – і, передусім, про природу.

Переваги електронного документообігу: дивіться відео

Енергоефективність

Власні сервери компаній також поступово відходять у минуле. Потужне, а отже, вельми дороге "залізо" споживає величезну кількість електроенергії (і на мільярди обчислювальних операцій, і на системи охолодження) і при цьому рідко буває задіяне бодай на 50% своїх можливостей.

Альтернативою стають дата-центри, де можна розміщувати свої дані. Вони також використовують чимало енергії – один із найбільших дата-центрів у світі, із десятками тисяч ІТ-пристроїв, потребує для функціонування та охолодження обладнання понад 100 мегават енергії – стільки, скільки 80 тисяч домогосподарств разом. Проте ефективність централізованих хмарних серверів набагато вища, адже вони завантажуються на повну.

Отже, перенесення ІТ-інфраструктури підприємства до дата-центру та хмари є вельми розумним та вигідним рішенням. В Україні таку можливість бізнес-клієнтам надає найбільший мобільний оператор – компанія "Київстар". Зокрема, завдяки дата-центру та хмарній платформі Microsoft Azurе з Київстар ви не просто оптимізуєте свої витрати та отримаєте великий набір зручних інструментів для роботи, а й матимете репутацію компанії, що раціонально підходить до використання ресурсів. Із хмарними серверами вам більше не потрібно буде купувати дороговартісне "залізо", зберігати його, витрачаючись на оренду квадратних метрів, охолоджувати та обслуговувати. Ви будете користуватись ними за потреби, а не запускатимете щодня та сплачуватимете лише за ту кількість ємностей, що необхідна прямо зараз.

Як використовувати хмарні сервіси для бізнесу: дивіться відео

Розумні та екологічні міста

Екосвідомими стають не лише окремі люди та компанії, а й цілі міста. Дедалі більшої потужності набирає такий тренд, як смартизація міст. Система інформаційних та комунікаційних технологій Smart City допомагає створити зручну та безпечну екосистему міста, раціонально використовувати природні ресурси та зменшувати шкідливі викиди у довкілля.

Оптимізація транспортних маршрутів та завантаженості доріг, безперервний контроль магістралей транспортування води, газу та електроенергії, запобігання масштабним техногенним катастрофам завдяки вчасному виявленню та ліквідації аварій на ділянках – усе це стає можливим завдяки Smart City. Ще один внесок розумних технологій у "зелене" та комфортне життя населених пунктів – енергоефективне освітлення вулиць, а з ним і підвищення безпеки містян.

Довідка: Smart City – це система взаємопов'язаних інформаційних, комунікаційних технологій та інтернету речей (IoT), яка спрощує управління внутрішніми міськими процесами й робить життя містян зручнішим, комфортнішим та безпечнішим.

Сьогодні Київстар є надійним партнером міст у багатьох проєктах Smart City в Україні. Поєднуючи можливості телекому, IoT, хмарних технологій, аналітики на основі Big Data та інших ІТ-рішень, в компанії пропонують проєкти, що дозволяють суттєво покращити щоденне життя міст та їхніх мешканців. Так можна відстежувати та контролювати міграційні переміщення мешканців, рух транспорту, завантаженість парковок, безпеку територій, витрати природних ресурсів, показники забруднення, оптимізувати витрати тощо. У підсумку – приймати управлінські рішення, спираючись на точні дані, а не припущення. І впливати тим самим на зміни на краще, зокрема – й в екології міст.

Якщо задатися ціллю, сьогодні бізнес може не лише підвищувати власну ефективність за рахунок сучасних технологій, а й реалізувати будь-яку розумну та екологічну ініціативу – і часто це є частинами одного й того самого процесу. А за підтримки надійного партнера, яким є Київстар Бізнес, зробити це буде набагато легше. Долучайтеся до інноваційних трендів, розвивайте свій бізнес відповідно до міжнародних стандартів, обирайте найкращі рішення на користь власній справі та всій планеті. Адже її майбутнє залежить і від вас!