У 2020 році в Україні відкрилося майже 54 тисячі нових юридичних осіб, за даними Єдиного державного реєстру. Де українці відкривають бізнес та в яких сферах, читайте на Бізнес 24.

Минулого року українці відкрили на 20% менше бізнесу, ніж у докризовому 2019 році, коли розпочало роботу понад 67,5 тисяч підприємств.

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Де українці відкривають бізнес

Трохи менше, ніж третина, вказали місцем реєстрації місто Київ – понад 15 з половиною тисяч.

– понад 15 з половиною тисяч. Слідом із великим відривом ідуть традиційні центри бізнесу: Дніпропетровська, Одеська, Львівська, Харківська та Київська області . На ці регіони припадає третина від усіх нових юридичних осіб – майже 18 тисяч.

. На ці регіони припадає третина від усіх нових юридичних осіб – майже 18 тисяч. Найменша кількість нових компаній – на Луганщині. Там минулого року відкрили менш ніж півсотні компаній.

Який бізнес відкривають українці

Найбільше новостворених юросіб обрали основним видом діяльності комплексне обслуговування об’єктів – простіше кажучи, ЖЕКів, ОСББ та інших фірм з обслуговування. Таких з’явилося майже 3,5 тисяч.

На другому місці – неспеціалізована оптова торгівля. Близько 3,2 тисячі юридичних осіб долучилися до цієї сфери у 2020 році. А загалом у галузі оптової торгівлі різними товарами зареєструвалася майже п’ята частина від усіх компаній, які відкрилися.

Цікаво, що оптова торгівля завжди була лідером серед нового бізнесу – 25 – 33% обирали цей напрям. Але пандемія коронавірусу спричинила падіння у цій сфері.

Також популярними напрямками у 2020 році стали вантажоперевезення, логістика, оренда та будівництво нерухомості.

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